Eşinin aracına dinleme cihazı yerleştiren kadın ağır kusurlu bulundu
Yargıtay, boşanma davalarında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Eşinin aracına gizlice dinleme cihazı yerleştiren kadının bu eylemi "ağır kusur" sayıldı. Yüksek Mahkeme, kararı onaylayarak kadının tazminat ve nafaka taleplerinin reddedilmesini hukuka uygun buldu.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlilik içi güven sorunlarında sıkça başvurulan "casus dinleme" yöntemlerine Yargıtay'dan hukuki bir tokat geldi. Devrek'te açılan ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üzerinden Yargıtay'a taşınan davada, eşinin aracına gizlice ses kayıt ve dinleme cihazı yerleştiren kadının bu eylemi, boşanma davasında aleyhine "ağır kusur" olarak tescillendi.
CASUS CİHAZA YÖNELDİ
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, 2021 yılında resmi olarak evlenen çiftin evliliği bir süre sonra çıkmaza girdi.
Davacı erkek eş, çocuk sahibi olmak için 3 kez tüp bebek tedavisi denediklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Bu durumun eşinin psikolojisini bozduğunu iddia eden koca; karısının sürekli hocalarla, büyü ve muska işleriyle uğraşmaya başladığını, bununla da kalmayıp aşırı kıskançlık krizleriyle arabasına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdiğini belirterek boşanma davası açtı.
Davalı kadın ise iddiaları reddederek karşı dava açtı. Eşinin kendisini evli bir kadınla aldattığını, bu kadına TOKİ'den krediyle ev aldığını ve telefon kayıtlarının incelenmesi halinde sadakatsizliğin ortaya çıkacağını öne sürdü. Ayrıca kocasının kendisine ruhsatsız tabanca doğrultarak evden attığını iddia eden kadın, 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat ve nafaka talebinde bulundu.
PSİKOLOJİK ŞİDDET VURGUSU
Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, kadının iddia ettiği "silahla tehdit ve aldatma" vakalarının yeterli delille ispatlanamadığına hükmetti. Buna karşılık, kadının kocasının aracına gizlice dinleme cihazı yerleştirmesini ve büyü, muska işleriyle uğraşmasını "katlanılamaz seviyede bir psikolojik şiddet" olarak kabul etti. Yargılama sürecinde kocanın da eşi ve eviyle yeterince ilgilenmediği tespit edilerek "hafif kusurlu" olduğu kayıtlara geçti. Sonuç olarak mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kadını ağır kusurlu, erkeği ise hafif kusurlu bularak her iki tarafın da boşanmasına karar verdi.
TAZMİNAT VE NAFAKA YOK!
Ağır kusurlu sayıldığı için tazminat ve nafaka talepleri reddedilen kadın eş, kararı istinaf mahkemesine ve ardından Yargıtay'a taşıdı. Kadının vekili, kocanın telefon trafiğinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve sadakatsizliğin ispatlandığını savundu.
Ancak dosyayı son olarak inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, alt mahkemelerin kararlarını hukuka tamamen uygun buldu. Gizlice dinleme cihazı kullanmanın bir kusur olduğunu teyit eden yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı. Bu kararla birlikte, eşini gizlice dinleyen kadın hem tazminat haklarından mahrum kaldı hem de boşanmanın baş sorumlusu sayıldı.