Eşinin aracına dinleme cihazı yerleştiren kadın ağır kusurlu bulundu

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlilik içi güven sorunlarında sıkça başvurulan "casus dinleme" yöntemlerine Yargıtay'dan hukuki bir tokat geldi. Devrek'te açılan ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi üzerinden Yargıtay'a taşınan davada, eşinin aracına gizlice ses kayıt ve dinleme cihazı yerleştiren kadının bu eylemi, boşanma davasında aleyhine "ağır kusur" olarak tescillendi.

Casus cihaz boşanmada ağır kusur sayıldı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

CASUS CİHAZA YÖNELDİ

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, 2021 yılında resmi olarak evlenen çiftin evliliği bir süre sonra çıkmaza girdi.

Davacı erkek eş, çocuk sahibi olmak için 3 kez tüp bebek tedavisi denediklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti. Bu durumun eşinin psikolojisini bozduğunu iddia eden koca; karısının sürekli hocalarla, büyü ve muska işleriyle uğraşmaya başladığını, bununla da kalmayıp aşırı kıskançlık krizleriyle arabasına gizlice ortam dinleme cihazı yerleştirdiğini belirterek boşanma davası açtı.

Davalı kadın ise iddiaları reddederek karşı dava açtı. Eşinin kendisini evli bir kadınla aldattığını, bu kadına TOKİ'den krediyle ev aldığını ve telefon kayıtlarının incelenmesi halinde sadakatsizliğin ortaya çıkacağını öne sürdü. Ayrıca kocasının kendisine ruhsatsız tabanca doğrultarak evden attığını iddia eden kadın, 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat ve nafaka talebinde bulundu.