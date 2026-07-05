DOA'da rekor başlangıç! 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını belirterek, uygulamanın beşinci gününde toplanan ambalaj sayısının 7 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı.

"DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."

Kurum, sistemin her geçen gün daha fazla benimsendiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

KULLANICI SAYISI 1,3 MİLYONU AŞTI

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan görselde, DOA sistemine ilişkin güncel veriler de paylaşıldı.

Buna göre, sistemin toplam kullanıcı sayısı 1 milyon 385 bin 673'e, toplanan ambalaj sayısı ise 7 milyon 600 bine ulaştı.

DOA sistemiyle geri dönüşüme kazandırılan ambalajların hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel