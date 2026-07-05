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DOA'da rekor başlangıç! 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında 5 günde 7 milyon 600 bin ambalajın toplandığını açıkladı. Bakan Kurum, sistemin her geçen gün daha fazla benimsendiğini belirtirken, toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bin 673'e ulaştığını bildirdi. Kurum, geri dönüşüm sayesinde hem çevrenin korunduğunu hem de vatandaşların ve ülke ekonomisinin kazanç sağladığını vurguladı.

Giriş Tarihi:
DOA'da rekor başlangıç! 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını belirterek, uygulamanın beşinci gününde toplanan ambalaj sayısının 7 milyon 600 bine ulaştığını açıkladı.

BAKAN KURUM'DAN DOA PAYLAŞIMI

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemine ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya paylaşımı. (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sosyal medya paylaşımı. (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

Kurum, sistemin her geçen gün daha fazla benimsendiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."

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DOA'da rekor başlangıç! 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı-3

KULLANICI SAYISI 1,3 MİLYONU AŞTI

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan görselde, DOA sistemine ilişkin güncel veriler de paylaşıldı.

Buna göre, sistemin toplam kullanıcı sayısı 1 milyon 385 bin 673'e, toplanan ambalaj sayısı ise 7 milyon 600 bine ulaştı.

DOA sistemiyle geri dönüşüme kazandırılan ambalajların hem çevrenin korunmasına hem de ekonomiye katkı sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı.

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