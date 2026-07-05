Sol terör neyin peşinde? THKP/C DEV YOL’a 8 ilde operasyon: 39 gözaltı
Terör örgütü THKP/C DEV YOL bünyesinde faaliyet gösteren “Devrimci Gençlik Dernekleri” yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma birimlerinin titiz teknik takibi, MASAK, HTS incelemeleri neticesinde tespit edilen 50 şüpheliye yönelik 63 adrese düzenlenen baskınlarda 39 kişi yakalandı. Aramalarda silah, mühimmat, dijital materyallere el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü THKP/C DEV YOL yapılanmasına yönelik soruşturmanın düğmesine bastı.
Örgütün gençlik kanadı olarak bilinen "Devrimci Gençlik Dernekleri" çatısı altında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere İstanbul merkezli 8 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
MASAK DESTEKLİ TEKNİK TAKİP
Soruşturma birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde örgüt üyelerinin bağlantıları tek tek deşifre edildi. İletişimin dinlenmesi tedbirlerinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, HTS kayıtlarının detaylı incelemesi sonucunda toplam 50 şüphelinin kimliği saptandı.
EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI
Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde harekete geçildiği aktarıldı. İstanbul sınırları içinde 53, Kocaeli bölgesinde 3, Ankara genelinde 2 olmak üzere Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı, İzmir illerini kapsayan toplam 63 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik güçlerinin şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda suç unsuru taşıyan birçok materyal ortaya çıktı. Ekiplerin incelemelerinde kurusıkı tabanca, 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.