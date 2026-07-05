Sol terör neyin peşinde? THKP/C DEV YOL’a 8 ilde operasyon: 39 gözaltı

MASAK DESTEKLİ TEKNİK TAKİP

Soruşturma birimlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde örgüt üyelerinin bağlantıları tek tek deşifre edildi. İletişimin dinlenmesi tedbirlerinin yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, HTS kayıtlarının detaylı incelemesi sonucunda toplam 50 şüphelinin kimliği saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde THKP/C DEV YOL terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraf: AA Arşiv)

EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde harekete geçildiği aktarıldı. İstanbul sınırları içinde 53, Kocaeli bölgesinde 3, Ankara genelinde 2 olmak üzere Aksaray, Kırklareli, Niğde, Ağrı, İzmir illerini kapsayan toplam 63 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda suç unsuru taşıyan birçok materyal ortaya çıktı. Ekiplerin incelemelerinde kurusıkı tabanca, 8 fişek, 11 adet 45 kalibre fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Adreslerinde bulunamayan firari şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerinin başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Takvim Kaynak Tercihleri

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel