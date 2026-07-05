Başbağlar'da 33 şehidin acısı 33 yıldır dinmedi

Saldırının planlı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Dikkaya, " Türkiye'yi karanlık bir koridora sokmak istediler. Teröristler köyün giriş ve çıkışlarını tuttu, telefon hatlarını kesti. Bir grup camiyi bastı, bir grup evlerden isim isim erkekleri topladı, diğer grup kadın ve çocukları dereye götürdü ." diye konuştu.

ÜST AKIL KARDEŞLİĞE DARBE VURMAK İSTEDİ

Olay sırasındaki yağmaya dikkat çeken Dikkaya, "Bu sırada evler yağmalandı, kadınların ziynet eşyaları alındı. Kanaatimizce bunun arkasında organize bir üst akıl vardı. Türkiye'yi kaosa sürüklemek isteyen kökü dışarıda örgütler devredeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Katliamın sıradan terör saldırısı olmadığını belirten Dikkaya, "Bu olay kardeşliğimize vurulmak istenen bir darbeydi. Acısı ilk günkü gibi taze. Birçok ihmaller zinciri yaşandı." dedi.

Erzincan’ın Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen ve 33 sivilin şehit edildiği katliamın üzerinden 33 yıl geçti. (İnfografik: AA)