AFAD açıkladı: Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın açıkladığı teknik verilere göre depremin büyüklüğü moment magnitüd (Mw) ölçeğine göre 4.1 olarak ölçüldü. Yerin 21,72 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer gelişmeleri yakından takip ediyor.

Deprem, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 11.10.48'de Akdeniz açıklarında meydana geldi. (Görsel: AA)

AFAD DEPREMİN AYRINTILARINI PAYLAŞTI

AFAD tarafından yayımlanan bilgilere göre deprem, Akdeniz açıklarında 35.33222 kuzey enlemi ve 27.03583 doğu boylamında meydana geldi. Saat 11.10.48'de kaydedilen sarsıntının Datça'ya yaklaşık 155,63 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

ÇEVRE YERLEŞİM YERLERİNDE HİSSEDİLDİ

Deprem, başta Muğla olmak üzere çevredeki bazı il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar tedbir amacıyla açık alanlara çıktı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Sarsıntının merkez üssü, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155,63 kilometre uzaklıkta yer aldı. (AFAD)

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Yetkili kurumlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde, depremin ardından herhangi bir yıkım ya da can kaybına ilişkin resmi ihbarın bulunmadığı belirtildi. Ekiplerin bölgede gelişmeleri takip ettiği, yeni bir durum yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

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Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel