Bakan Kurum'dan depremzede aileye duygulandıran ziyaret: "Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu?"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman programı kapsamında, 6 Şubat depremlerinde 9 yakınını kaybeden ve 40 günlük torunu Yusuf Berk'i tek başına büyüten Abdullah Çelik'i yeni evinde ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Kurum, "İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var" derken, dede Çelik'in "Siz devlete sahip çıkıyorsunuz, ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu?" sözleri ziyarete damga vurdu.
Adıyamanlı Abdullah Çelik, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 9 kişiyi kaybetti. Enkazdan beşiğinde sağ çıkarılan, henüz 40 günlük torunu Yusuf Berk ise hayata tutunan tek umut oldu. Çelik, o günden bu yana torununu tek başına büyütüyor.
Bugün 3,5 yaşına gelen Yusuf Berk ile birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen konutlarda yaşamını sürdürüyor.
BAKAN KURUM'DAN DEDE TORUNA ANLAMLI ZİYARET
Adıyaman temasları kapsamında aileyi evinde ziyaret eden Bakan Murat Kurum, Yusuf Berk ile oyun oynayıp çeşitli hediyeler verdi.
Aileyle sohbet eden Kurum, Cumhurbaşkanı'nın selamlarını ileterek, "Allah razı olsun senden. Yusuf'a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var." ifadelerini kullandı.Bakan Kurum Adıyaman'da depremzede Çelik ailesinin evine konuk oldu
"BEN BİR YUSUF'A SAHİP ÇIKMIŞIM ÇOK MU?"
Ziyaretin en duygusal anı ise Bakan Kurum ile Abdullah Çelik arasında geçen diyalog oldu.
Kurum'un, "Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden." sözlerine Çelik, "Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu ki?" yanıtını verdi. Bu sözler, ziyarette duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
YUSUFLARIMIZ YENİDEN GÜLSÜN
Bakan Kurum, devletin depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Yusuflarımız yeniden gülsün. Çocuklarımız parklarda neşeyle oynuyor. Bu bizim için en büyük şeref. Zor günleri birlikte aşacağız." dedi.
BU EVLER BİZE TESELLİ OLDU
Adıyaman'da yürütülen yeniden inşa çalışmalarına da değinen Bakan Kurum, deprem bölgesini eskisinden daha güçlü şekilde ayağa kaldıracaklarını vurguladı. Abdullah Çelik ise yapılan konutların kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, "Bu evler yapılınca, devlet bize sahip çıkınca biz bir teselli aldık." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum, Adıyaman programı kapsamında daha sonra yenilenen şehir meydanını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.