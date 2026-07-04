Bakan Kurum'dan depremzede aileye duygulandıran ziyaret: "Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu?"

Aileyle sohbet eden Kurum, Cumhurbaşkanı'nın selamlarını ileterek, " Allah razı olsun senden. Yusuf'a sahip çıktın. En azından baba sevgisini senden aldı. İyi ki dedesi var, iyi ki devleti var. " ifadelerini kullandı.

Adıyaman temasları kapsamında aileyi evinde ziyaret eden Bakan Murat Kurum , Yusuf Berk ile oyun oynayıp çeşitli hediyeler verdi.

Bugün 3,5 yaşına gelen Yusuf Berk ile birlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman İndere'de inşa edilen konutlarda yaşamını sürdürüyor.

Adıyamanlı Abdullah Çelik, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesinden 9 kişiyi kaybetti. Enkazdan beşiğinde sağ çıkarılan, henüz 40 günlük torunu Yusuf Berk ise hayata tutunan tek umut oldu. Çelik, o günden bu yana torununu tek başına büyütüyor.

Bakan Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde 9 yakınını kaybeden ve 40 günlükken enkazdan çıkarılan torunu Yusuf Berk'i tek başına büyüten Adıyamanlı Abdullah Çelik’i yeni evinde ziyaret etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

"BEN BİR YUSUF'A SAHİP ÇIKMIŞIM ÇOK MU?"

Ziyaretin en duygusal anı ise Bakan Kurum ile Abdullah Çelik arasında geçen diyalog oldu.

Kurum'un, "Sen Yusuf'a sahip çıkıyorsun ya Allah razı olsun senden." sözlerine Çelik, "Siz de devlete sahip çıkıyorsunuz. Ben bir Yusuf'a sahip çıkmışım çok mu ki?" yanıtını verdi. Bu sözler, ziyarette duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

YUSUFLARIMIZ YENİDEN GÜLSÜN

Bakan Kurum, devletin depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Yusuflarımız yeniden gülsün. Çocuklarımız parklarda neşeyle oynuyor. Bu bizim için en büyük şeref. Zor günleri birlikte aşacağız." dedi.