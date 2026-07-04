Yargıtay’dan emsal karar: Siyasetçiye "pislik" sözü hakaret sayılmadı... Ceza bozuldu

Sanık savunmasında kelimenin Türk Dil Kurumuna göre "kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse" manasına geldiğini aktardı.

Ankara’da sosyal medya üzerinden siyasetçiye yönelik “pislik” ifadesini kullanan kişiye yerel mahkeme tarafından verilen 6 aylık hapis cezası, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, hakaret suçunun oluşması için eylemin doğrudan kişinin onur ve saygınlığını zedeleyecek somut olgu veya sövme içermesi gerektiğini kaydetti.

'KABA AMA HAKARET DEĞİL'

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükmünü hukuka aykırı bularak bozdu. Hakaret suçu için kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması gerektiğini belirten daire, "Davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği" değerlendirmesini paylaştı.

Hareketin tahkir edici olup olmadığının zamana, yere ve duruma göre değişebildiğine dikkat çeken yüksek mahkeme kararında, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, paylaşıma konu sözün rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu vurgulanarak hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı bildirildi.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel