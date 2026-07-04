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Yargıtay’dan emsal karar: Siyasetçiye "pislik" sözü hakaret sayılmadı... Ceza bozuldu

Siyasetçiye sosyal medyada söylenen söz üzerine açılan davada Yargıtay 4. Ceza Dairesi son sözü söyledi. Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet hükmünü bozan daire, eylemin hakaret suçunun unsurlarını taşımadığını vurguladı. Sanığın, kelimenin sözlük anlamına dayanarak yaptığı savunmayı dikkate alan yüksek mahkeme, rahatsız edici sözlerin doğrudan onur ve saygınlığı hedef almadığı sürece suç sayılamayacağını, eylemin “kaba hitap” niteliğinde olduğunu karara bağladı.

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Yargıtay’dan emsal karar: Siyasetçiye "pislik" sözü hakaret sayılmadı... Ceza bozuldu

Ankara'da vatandaşın sosyal medya üzerinden siyasetçiye gösterdiği tepki, yargı koridorlarında yıllarca sürecek hukuk mücadelesine dönüştü.

Olay, şüphelinin paylaşımında "pislik" ifadesini kullanmasıyla başladı. Siyasetçinin şikayeti üzerine açılan davada Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin suç teşkil ettiğini saptayarak sanığa 6 ay hapis cezası verdi. İstinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Ankara’da sosyal medya üzerinden siyasetçiye yönelik “pislik” ifadesini kullanan kişiye yerel mahkeme tarafından verilen 6 aylık hapis cezası, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ankara’da sosyal medya üzerinden siyasetçiye yönelik “pislik” ifadesini kullanan kişiye yerel mahkeme tarafından verilen 6 aylık hapis cezası, Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

SÖZLÜK ANLAMIYLA SAVUNMA

Sanık savunmasında kelimenin Türk Dil Kurumuna göre "kötü, zararlı davranış veya iş, kötü durum ve başkalarına zarar veren kimse" manasına geldiğini aktardı.

Siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanması gerektiğinin altını çizen sanık, hakaret etme amacıyla hareket etmediğini öne sürdü.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, hakaret suçunun oluşması için eylemin doğrudan kişinin onur ve saygınlığını zedeleyecek somut olgu veya sövme içermesi gerektiğini kaydetti.Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, hakaret suçunun oluşması için eylemin doğrudan kişinin onur ve saygınlığını zedeleyecek somut olgu veya sövme içermesi gerektiğini kaydetti.

'KABA AMA HAKARET DEĞİL'

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükmünü hukuka aykırı bularak bozdu. Hakaret suçu için kişilerin onur, şeref ve saygınlığının hedef alınması gerektiğini belirten daire, "Davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği" değerlendirmesini paylaştı.

Hareketin tahkir edici olup olmadığının zamana, yere ve duruma göre değişebildiğine dikkat çeken yüksek mahkeme kararında, "Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövme fiilini oluşturması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kararda, paylaşıma konu sözün rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu vurgulanarak hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı bildirildi.

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