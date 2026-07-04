Ankara Valiliği duyurdu! NATO kapsamında ağır tonajlı araçlara geçici yasak

İLAÇ VE BOZULACAK MALZEME TAŞIYAN KAMYONLARA DÜZENLEME

Açıklanan diğer tedbirler ise şu şekilde:

"Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir.

Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 6 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 9 Temmuz 2026 saat 05.00'a kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolundan İstanbul Yoluna katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez istikametini takiben Rajiv Gandhi Caddesinden GİMAT istikametine ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabileceklerdir.

İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 6 Temmuz 2026 saat 00.00'dan 09 Temmuz 2026 saat 05.00'a kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanmak suretiyle Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergahları kullanabileceklerdir. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarih ve saatlerde alınan tedbirlere riayet etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel