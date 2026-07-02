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Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'nı geçti

Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak Bahama bayraklı JSD6000 platformu, İtalya'dan Romanya'ya giderken İstanbul Boğazı'ndan güvenlik önlemleri altında geçiş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör ve 6 kurtarma botunun eşlik ettiği geçiş nedeniyle boğazdaki transit gemi trafiği kontrollü olarak sürdürüldü.

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Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'nı geçti

Romanya'da yürütülecek doğal gaz boru hattı çalışmalarında görev alacak Bahama bayraklı JSD6000 isimli platform, İstanbul Boğazı'ndan güvenlik önlemleri eşliğinde geçiş yaptı.

İtalya'dan Romanya'ya seyreden 215 metre uzunluğundaki platform, saat 07.00'de Boğaz'a güney girişinden ulaştı.

Bahama bayraklı JSD6000 platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)Bahama bayraklı JSD6000 platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

Geçiş süresince platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 römorkör ve 6 kurtarma botu refakat etti. Güvenli geçişin sağlanması amacıyla İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği kontrollü şekilde yönetildi.

Öte yandan, dev platformun İstanbul Boğazı'ndaki seyri dronla havadan görüntülendi.

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Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'nı geçti-3 Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'nı geçti-4 Doğal gaz boru hattı döşeme platformu İstanbul Boğazı'nı geçti-5
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