Ödemiş'te yangının izleri siliniyor: Afet konutları bu ay teslim | Bakan Kurum'dan duygulandıran paylaşım

Hızla devam eden çalışmalar sonrası köy evleri 1 yıl içinde tamamlanma aşamasına geldi. Yöresel mimariye uygun, güvenli ve afetlere dirençli yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.

Muzaffer ve ailesi yeni evlerine kavuşuyor. (Fotoğraf: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı)

Yangının senesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, afetin hemen ardından gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen 7 yaşındaki Muzaffer Atıcı'nın görüntülerine yer verdi. Küçük Muzaffer'in, Bakan Kurum'a yaklaşarak, "Bizim evimiz yandı, biliyorsun değil mi?" sözleri yüreklere dokundu.

Bakan Kurum'un talimatıyla yangından 1 ay sonra temelleri atılan köy evlerinden biri de Muzaffer ve ailesinin evi oldu. Bakan Kurum, babası Mehmet ve annesi Nihal Atıcı ile birlikte yeni evlerini görmeye giden küçük Muzaffer'in eski ve yeni görüntülerinin yer aldığı videoyu, " Yakında Üzümlü Köyü'ne, Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım" notunu düşerek paylaştı.

Bakan Kurum'un talimatıyla yangından 1 ay sonra temelleri atılan köy evlerinden biri de Muzaffer ve ailesinin evi oldu.

Küçük Muzaffer ise Bakan Kurum ile karşılaşmasını şu sözlerle anlattı:

Yangından sonra buraya bakanımız geldi. Murat amcayla konuştum ben. 'Bizim evimiz yandı bize ev yapacak mısın?' dedim. O da bana söz verdi. Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca teşekkür ederiz evimiz yapılıyor.