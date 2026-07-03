Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir’e taşıyor | Gerekçe NATO Zirvesi

Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hukuki çalkantıların ardından liderlik vasfını kaybeden Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir yandan partiyi bölme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen parti faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurultay sürecinde yaşanan şaibelerin mahkeme kararıyla tescillenmesi neticesinde genel başkanlık koltuğundan düşen Özel'in, partisinin haftalık grup toplantısını gelecek hafta da gerçekleştireceği öğrenildi.

Özel'in grup toplantısını farklı şehre taşıyacağı bildirildi.