Özgür Özel grup toplantısını Eskişehir’e taşıyor | Gerekçe NATO Zirvesi
Mahkeme kararıyla CHP liderliğinden düşen Özgür Özel, parti lideri gibi hareket etmeye devam ediyor. Özel, önümüzdeki hafta grup toplantısını Eskişehir’e taşıma kararı aldı. TBMM’nin NATO Zirvesi nedeniyle kapalı olması üzerine Özel’in grup toplantısını 7 Temmuz’da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde gerçekleştirileceği öğrenildi.
Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hukuki çalkantıların ardından liderlik vasfını kaybeden Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir yandan partiyi bölme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen parti faaliyetlerini sürdürüyor.
Kurultay sürecinde yaşanan şaibelerin mahkeme kararıyla tescillenmesi neticesinde genel başkanlık koltuğundan düşen Özel'in, partisinin haftalık grup toplantısını gelecek hafta da gerçekleştireceği öğrenildi.
Özel'in grup toplantısını farklı şehre taşıyacağı bildirildi.
ADRES ESKİŞEHİR
Toplantının Ankara dışına alınmasında Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma takvimi belirleyici oldu.
Meclis yerleşkesinin yaklaşan NATO Zirvesi sebebiyle kapalı kalacak olması, Özel cephesini alternatif mekan arayışına yöneltti.
Yapılan planlamalar doğrultusunda Özel'in, NATO Zirvesi maratonunun başlayacağı 7 Temmuz tarihinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek üzere Eskişehir bölgesinde bulunacağı bildirildi.
Özel'in Kılıçdaroğlu'na rağmen düzenleyeceği buluşmanın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezinde yapılacağı kaydedildi.