Adıyaman’da yeni yuva heyecanı: 5 bin 41 konut için kura çekildi

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk kuraların deprem bölgesi ile başlatılacağı sözünü hatırlatan Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilimizde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yapıyor ve 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz. Bu projede '11 ilimiz ayrıcalıklı olacak' dedik ve kontenjanlarımızı fazla tuttuk. Hatırlayın, hak sahibi kuralarımızı ilk burada çekmiştik ve yine yer belirleme kuralarını da ilk burada sizlerle belirliyoruz" dedi.

"Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ve Kent Meydanı Açılışı" na Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, TOKİ Başkanı Levent Sungur, ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Törende, İndere'deki 5 bin 41 sosyal konutun kura çekimi yapıldı.

Bugün de projenin ikinci aşaması kapsamında hak sahibi vatandaşların hangi etaptaki, hangi daireye sahip olacağının tespit edileceği konut belirleme kura süreci Adıyaman'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut için ilk aşamada hak sahipliği belirleme kuraları çekilmişti. 29 Aralık 2025 – 27 Nisan 2026 tarihleri arasında 81 ilde 506 bin 499 hak sahibi belirlenmişti.

İndere’de 5 bin 41 sosyal konut için kura çekimi yapıldı

"20 BİN VATANDAŞIMIZI SAĞLAM VE GÜVENLİ YUVALARA KAVUŞTURUYORUZ"

Adıyaman Merkez İndere'deki konutlar için kuraların çekileceğini belirten Bakan Kurum, "43 bin afet konutunu Adıyaman'ımıza kazandırdık. Şimdi de yaklaşık 20 bin vatandaşımızı sosyal konutlarımızla birlikte sağlam ve güvenli yuvalara kavuşturuyoruz. Böyle söyleyip geçiyoruz ama bunlar inanın sadece sayı değil. Bu sayıların içinde sabah işe uğurlanan babalarımız var.

Çocuklarının okul çantasını hazırlayan anneler var. Yeni odasına ilk defa adım atacak evlatlar var. Kapısına ayakkabılar dizilecek, mutfağında çay kaynayacak, penceresinde akşam ışığı yanacak evler var. Allah hepsine ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, haneleriniz şen olsun" diye konuştu.