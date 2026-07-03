Milli İstihbarat Akademisi'nden NATO 3.0 raporu: Ankara Zirvesi kritik eşik

Milli İstihbarat Akademisi, hazırladığı " Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye " başlıklı raporla NATO'nun yeni güvenlik vizyonuna ışık tuttu. Raporda, Ankara Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacağı vurgulanırken, değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye'nin savunma sanayisi, istihbarat kapasitesi ve stratejik konumuyla NATO 3.0 sürecinde kilit rol üstleneceği değerlendirmesine yer verildi. Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan raporda, küresel güvenlik ortamının son yıllarda köklü biçimde değiştiğine dikkat çekildi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD/İsrail-İran Savaşı'nın, güvenliğin artık yalnızca askeri güçle sağlanamayacağını ortaya koyduğu vurgulandı.

Milli İstihbarat Akademisi, ʺAnkara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiyeʺ başlıklı kapsamlı raporunu yayımladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Raporda, NATO'nun bu yeni döneme uyum sağlayabilmesi için güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmesi gerektiği belirtilirken, Ankara Zirvesi'nin bu dönüşümün yol haritasını belirleyecek kritik platformlardan biri olacağı ifade edildi.

HİBRİT TEHDİTLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Rapora göre günümüzde güvenlik yalnızca kara, hava ve deniz unsurlarıyla sınırlı değil. Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji güvenliği, kritik altyapılar, uzay, yapay zeka ve bilişsel güvenlik gibi alanlar NATO'nun yeni güvenlik mimarisinin temel parçaları arasında yer alıyor. Raporda ayrıca toplumsal dayanıklılık ile bilişsel güvenliğin de kolektif savunmanın ayrılmaz unsurları haline geldiği vurgulandı.

NATO 3.0'IN MERKEZİNDE STRATEJİK ÖZERKLİK VAR

Raporda, NATO içinde süren tartışmaların artık yalnızca savunma bütçeleriyle sınırlı olmadığına işaret edildi.

Buna göre asıl tartışmanın; müttefik ülkelerin hangi kabiliyetleri geliştireceği, kriz anlarında nasıl sorumluluk üstleneceği ve bu kapasiteyi nasıl sürdüreceği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Stratejik özerklik ile ittifak dayanışmasının birlikte yürütülmesinin NATO 3.0'ın başarısı açısından belirleyici olacağı değerlendirmesi yapıldı.