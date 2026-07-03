Milli İstihbarat Akademisi'nden NATO 3.0 raporu: Ankara Zirvesi kritik eşik
Milli İstihbarat Akademisi, hazırladığı "Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye" raporunda, Ankara Zirvesi'nin NATO'nun geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu ortaya koydu. Raporda, NATO'nun değişen güvenlik anlayışı, Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik rolü, hibrit tehditler, savunma sanayisi ve istihbarat kapasitesi kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Milli İstihbarat Akademisi, hazırladığı "Ankara Zirvesi, NATO 3.0 Tartışmaları ve Türkiye" başlıklı raporla NATO'nun yeni güvenlik vizyonuna ışık tuttu. Raporda, Ankara Zirvesi'nin ittifakın geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacağı vurgulanırken, değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye'nin savunma sanayisi, istihbarat kapasitesi ve stratejik konumuyla NATO 3.0 sürecinde kilit rol üstleneceği değerlendirmesine yer verildi. Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan raporda, küresel güvenlik ortamının son yıllarda köklü biçimde değiştiğine dikkat çekildi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ABD/İsrail-İran Savaşı'nın, güvenliğin artık yalnızca askeri güçle sağlanamayacağını ortaya koyduğu vurgulandı.
Raporda, NATO'nun bu yeni döneme uyum sağlayabilmesi için güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmesi gerektiği belirtilirken, Ankara Zirvesi'nin bu dönüşümün yol haritasını belirleyecek kritik platformlardan biri olacağı ifade edildi.
HİBRİT TEHDİTLER ÖN PLANA ÇIKIYOR
Rapora göre günümüzde güvenlik yalnızca kara, hava ve deniz unsurlarıyla sınırlı değil. Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji güvenliği, kritik altyapılar, uzay, yapay zeka ve bilişsel güvenlik gibi alanlar NATO'nun yeni güvenlik mimarisinin temel parçaları arasında yer alıyor. Raporda ayrıca toplumsal dayanıklılık ile bilişsel güvenliğin de kolektif savunmanın ayrılmaz unsurları haline geldiği vurgulandı.
NATO 3.0'IN MERKEZİNDE STRATEJİK ÖZERKLİK VAR
Raporda, NATO içinde süren tartışmaların artık yalnızca savunma bütçeleriyle sınırlı olmadığına işaret edildi.
Buna göre asıl tartışmanın; müttefik ülkelerin hangi kabiliyetleri geliştireceği, kriz anlarında nasıl sorumluluk üstleneceği ve bu kapasiteyi nasıl sürdüreceği üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Stratejik özerklik ile ittifak dayanışmasının birlikte yürütülmesinin NATO 3.0'ın başarısı açısından belirleyici olacağı değerlendirmesi yapıldı.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda, Türkiye'nin NATO 3.0 vizyonunun ihtiyaç duyduğu güçlü müttefik profiline sahip ülkelerden biri olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin;
- Karadeniz'den Orta Doğu'ya uzanan geniş coğrafyada etkin rol üstlendiği,
- Doğu ve güney kanatlarının güvenlik ihtiyaçlarını aynı anda yönetebildiği,
- 360 derece güvenlik yaklaşımına somut katkı sunduğu
vurgulandı.
SAVUNMA SANAYİSİ VE MİT KAPASİTESİ ÖNE ÇIKTI
Raporda, Türkiye'nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin NATO'nun üretim ve sürdürülebilirlik hedefleriyle örtüştüğü belirtildi.
Özellikle;
- İnsansız hava araçları,
- Elektronik harp sistemleri,
- Radar teknolojileri,
- Yapay zekâ destekli karar mekanizmaları
- Komuta-kontrol sistemleri
gibi alanlardaki kabiliyetlerin NATO'nun caydırıcılığına önemli katkı sağlayabileceği ifade edildi.
Raporda ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son yıllarda artan operasyonel kapasitesinin, Türkiye'nin NATO içindeki istihbarat katkısını güçlendirdiği değerlendirmesine yer verildi.
SAVUNMA HARCALAMALARINDA YENİ DÖNEM
Raporda, Lahey Zirvesi'nde kabul edilen GSYH'nin yüzde 5'i oranındaki savunma harcaması hedefinin yeni bir dönemi başlattığı belirtildi. Ancak asıl önemli konunun harcanan kaynağın miktarı değil, bu kaynağın etkin askeri kapasiteye dönüştürülmesi olduğu vurgulandı.
ANKARA ZİRVESİ TÜRKİYE AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ?
Rapora göre Ankara Zirvesi, Türkiye açısından yalnızca ev sahipliği yapılacak bir toplantı olmanın ötesinde stratejik anlam taşıyor.
Türkiye'nin;
- 360 derece güvenlik yaklaşımının NATO planlamalarına daha güçlü yansıtılması,
- Savunma sanayii iş birliklerinin geliştirilmesi,
- Terörle mücadelede müttefik dayanışmasının artırılması
- Siber tehditler, dezenformasyon ve kritik altyapı güvenliği alanındaki tecrübesinin NATO'ya aktarılması
başlıklarında önemli katkılar sunabileceği ifade edildi.
ANKARA ZİRVESİ KRİTİK EŞİK OLACAK
Raporda, Ankara Zirvesi'nin NATO'nun yeni güvenlik anlayışının şekilleneceği en kritik eşiklerden biri olduğu vurgulandı. İttifakın; savunma harcamalarını gerçek kapasiteye dönüştürebilmesi, ABD-Avrupa güvenlik dengesini yeniden kurabilmesi, doğu ve güney kanatları arasında denge sağlayabilmesi ve dayanıklılığı kolektif savunmanın merkezine yerleştirebilmesi halinde yeni dönemde etkili ve güçlü bir yapı olarak varlığını sürdürebileceği değerlendirildi.