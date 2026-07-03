Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Gül, terörle mücadeleden organize suç örgütlerine, ruhsatsız silahlardan trafik denetimlerine, düzensiz göçten yaz dönemi tedbirlerine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalara ilişkin güncel verileri paylaştı.

"SON 5 YILDIR AYDINLATILAMAYAN TEK BİR CİNAYET YOK"

Toplantıda konuşan Vali Davut Gül, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda güvenlikten taviz vermeden çalışmaların sürdüğünü belirterek, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yönelik operasyonların yüzde 51 arttığını söyledi.

Gül, bu kapsamda 2 bin 954 kişinin yakalandığını, 619 kişinin tutuklandığını, 434 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.

Asayiş suçlarında da düşüşün sürdüğünü belirten Gül, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığını ifade etti.

Vali Gül, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlığın yüzde 39, kapkaçın yüzde 44, yankesiciliğin yüzde 26 ve oto hırsızlığının yüzde 49 azaldığını belirterek, "İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla suçların tekrarı önleniyor." dedi.

8 BİN 8 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ruhsatsız silahlanmaya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Gül, yılbaşından bu yana 8 bin 8 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve 6 bin 725 kişinin yakalandığını açıkladı.

Rakamlardaki düşüşün nedeninin ruhsatsız silah taşımanın artık hapis cezası gerektiren bir suç kapsamına alınması olduğunu belirten Gül, günübirlik kiralanan kayıt dışı konutlara yönelik denetimlerde ise yılın ilk 6 ayında tespit edilen 309 konuta toplam 53,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını söyledi.