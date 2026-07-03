İstanbul'un 6 aylık güvenlik tablosu açıklandı! 84 suç örgütü çökertildi | Faili meçhul cinayet kalmadı
İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Terör operasyonlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 arttığını belirten Gül, İstanbul'da son 5 yıldır aydınlatılamayan tek bir cinayet bulunmadığını söyledi. Gül ayrıca, 84 organize suç örgütünün çökertildiğini, yaklaşık 58 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu, 8 bin 8 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve yaz dönemi için orman ile sahil güvenliğine yönelik tedbirlerin artırıldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Gül, terörle mücadeleden organize suç örgütlerine, ruhsatsız silahlardan trafik denetimlerine, düzensiz göçten yaz dönemi tedbirlerine kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmalara ilişkin güncel verileri paylaştı.
Toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel katıldı.
"SON 5 YILDIR AYDINLATILAMAYAN TEK BİR CİNAYET YOK"
Toplantıda konuşan Vali Davut Gül, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda güvenlikten taviz vermeden çalışmaların sürdüğünü belirterek, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yönelik operasyonların yüzde 51 arttığını söyledi.
Gül, bu kapsamda 2 bin 954 kişinin yakalandığını, 619 kişinin tutuklandığını, 434 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı.
Asayiş suçlarında da düşüşün sürdüğünü belirten Gül, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığını ifade etti.
Vali Gül, 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlığın yüzde 39, kapkaçın yüzde 44, yankesiciliğin yüzde 26 ve oto hırsızlığının yüzde 49 azaldığını belirterek, "İstanbul'da son 5 senedir aydınlatılamayan tek bir cinayet yok. Kişilere ve mala karşı işlenen diğer suçlarda da faillerin bulunma oranları her geçen gün artıyor. Dolayısıyla suçların tekrarı önleniyor." dedi.
8 BİN 8 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Ruhsatsız silahlanmaya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Gül, yılbaşından bu yana 8 bin 8 ruhsatsız silah ele geçirildiğini ve 6 bin 725 kişinin yakalandığını açıkladı.
Rakamlardaki düşüşün nedeninin ruhsatsız silah taşımanın artık hapis cezası gerektiren bir suç kapsamına alınması olduğunu belirten Gül, günübirlik kiralanan kayıt dışı konutlara yönelik denetimlerde ise yılın ilk 6 ayında tespit edilen 309 konuta toplam 53,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını söyledi.
84 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da arttığını ifade eden Gül, yılın ilk 6 ayında 84 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Bu operasyonlarda 2 bin 135 kişinin yakalandığını, bin 356 kişinin tutuklandığını belirten Gül, yaklaşık 58 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğunu kaydetti.
Suç örgütlerinin eleman temini ve propaganda amacıyla kullandığı bin 829 sosyal medya hesabının kapatıldığını belirten Gül, kurşunlama olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azaldığını söyledi.
Kaçakçılıkla mücadelede de operasyonların arttığını belirten Gül, yakalanan şüpheli sayısının yüzde 9, tutuklu sayısının ise yüzde 117 arttığını ifade etti.
Ele geçirilen kaçak ürünlerle önlenen vergi kaybının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığını belirten Gül, kaçak akaryakıt miktarının ise yüzde 16 artışla yaklaşık 1 milyon 700 bin litreye ulaştığını açıkladı.
TRAFİKTE DENETİMLER ARTTI, CAN KAYBI YÜKSELDİ
Trafik denetimlerine ilişkin de bilgi veren Gül, İstanbul'da denetim sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 9 milyon 800 bine yaklaştığını söyledi.
Buna karşın ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile can kaybının arttığını belirten Gül, kazaların yüzde 63'ünün motosiklet ve motorlu bisiklet kaynaklı olduğunu ifade etti.
Okul servislerine yönelik denetimlerin yüzde 31, ticari taksilere yönelik denetimlerin yüzde 57, usulsüz çakar kullanımına yönelik denetimlerin ise yüzde 5 arttığını belirten Gül, işlem sayılarındaki düşüşün sahadaki denetimlerin etkisini gösterdiğini dile getirdi.
"GÖÇ ARTIK KRİZ BAŞLIĞI OLMAKTAN ÇIKTI"
Düzensiz göçle mücadele çalışmalarına da değinen Gül, Mobil Göç Noktaları aracılığıyla yapılan kimlik denetimlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 650 bine yaklaştığını söyledi.
İnsan odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Gül, "Göç artık şehrimizde bir kriz başlığı olmaktan çıktı." dedi.
ORMANLAR VE SAHİLLER İÇİN YENİ TEDBİRLER
Yaz mevsimi nedeniyle alınan tedbirleri de açıklayan Gül, orman yangını riskini azaltmak amacıyla 8 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında belirlenen piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını hatırlattı.
Ayrıca havai fişek ve benzeri patlayıcı ile yanıcı eğlence araçlarının satış ve kullanımının 16 Temmuz-28 Ekim tarihleri arasında yasaklandığını belirten Gül, ormanların havadan ve karadan 7 gün 24 saat denetlendiğini ifade etti.
Vali Gül, sahil ve plajlarda boğulma vakalarını önlemek amacıyla da 179 ekip ve bin 25 personelle denetimlerin aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.