İstanbul'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 51 şüpheli yakalandı! Bakan Gürlek açıkladı: İhbar Çekya'dan geldi

Bakan Gürlek'in paylaşımı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.



Gürlek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Repce Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla güçlü koordinasyon içinde, uluslararası suç organizasyonlarına, siber dolandırıcılık ağlarına ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Çekya adli makamlarınca uluslararası adli yardımlaşma kapsamında iletilen bilgi ve belgeler doğrultusunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma neticesinde uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmiştir.

İstanbul'da kurulan bir çağrı merkezi üzerinden yapay zekâ destekli yazılımlar kullanılarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayan şüphelilerin; çok sayıda Çekya vatandaşını ve Avrupalıyı dolandırarak yüksek miktarda haksız menfaat temin ettikleri anlaşılmıştır.