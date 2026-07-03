Endonezya açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Endonezya'nın kuzeyinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin verilerine göre sarsıntının merkez üssü, Kuzey Maluku eyaletine bağlı Tobelo bölgesinin yaklaşık 58 kilometre batısında bulunuyor.
Yer kabuğunun yaklaşık 121 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililerden ilk açıklamalar geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bölgede tsunami riski de oluşmadı.
ENDONEZYA AÇIKLARINDA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Endonezya, bir kez daha güçlü bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Tobelo bölgesinin batısında, denizde yaklaşık 58 kilometre açıkta yer aldı.
DEPREM DERİN BİR NOKTADA MEYDANA GELDİ
USGS verilerine göre sarsıntı yerin 120,9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Uzmanlar, derin odaklı depremlerin yüzeydeki etkisinin daha sınırlı olabildiğini ancak geniş bir alanda hissedilebildiğini belirtiyor.
İLK BELİRLEMELERE GÖRE KAYIP YOK
Depremin ardından bölgeden gelen ilk bilgilerde herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Yetkililer, olası gelişmelere karşı saha çalışmalarını ve incelemelerini sürdürüyor.
Sarsıntının ardından ilgili kurumlar tarafından tsunami uyarısı yayımlanmadı. Bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve resmi açıklamaların düzenli olarak paylaşılacağı ifade edildi.