Endonezya açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yer kabuğunun yaklaşık 121 kilometre derinliğinde kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yetkililerden ilk açıklamalar geldi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bölgede tsunami riski de oluşmadı.

6,2 büyüklüğündeki deprem bölgede hissedildi. (Görsel: AA)

ENDONEZYA AÇIKLARINDA 6,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Endonezya, bir kez daha güçlü bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan bilgilere göre, depremin merkez üssü Tobelo bölgesinin batısında, denizde yaklaşık 58 kilometre açıkta yer aldı.

Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. (Görsel: AA)

DEPREM DERİN BİR NOKTADA MEYDANA GELDİ

USGS verilerine göre sarsıntı yerin 120,9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Uzmanlar, derin odaklı depremlerin yüzeydeki etkisinin daha sınırlı olabildiğini ancak geniş bir alanda hissedilebildiğini belirtiyor.

Yetkililerden tsunami uyarısı yapılmadı. (Görsel: AA)

İLK BELİRLEMELERE GÖRE KAYIP YOK

Depremin ardından bölgeden gelen ilk bilgilerde herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi. Yetkililer, olası gelişmelere karşı saha çalışmalarını ve incelemelerini sürdürüyor.

Sarsıntının ardından ilgili kurumlar tarafından tsunami uyarısı yayımlanmadı. Bölgedeki durumun yakından takip edildiği ve resmi açıklamaların düzenli olarak paylaşılacağı ifade edildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel