COP 31 iklim konferansı Kasım 2026'da Antalya'da! 11 günde 120 dünya lideri 2 milyar dolarlık gelir

COP 31, Antalya’da 2016 yılında inşa edilen EXPO 2016 Antalya alanında gerçekleşecek. (Fotoğraflar: Takvim)

GÜNDE 100 BİN ZİYARETÇİ

Bin 100 dönümden fazla alanda COP 31 için hazırlıkların sürdüğünü belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Antalya İl Müdürü İsmail Öntaş, "COP 31'in yapılacağı alan iki kısma ayrılıyor. Mavi bölgede daha çok liderlerin konferans alanları var. Yeşil alan da daha çok sivil toplum örgütlerinin olacağı bir bölge olarak hazırlandı" dedi.

Mavi bölgenin yaklaşık 526 bin, yeşil bölgenin ise 582 bin metrekare olduğunu söyleyen Öntaş, "Günde 100 bin ziyaretçi, 120 civarında devlet başkanı, 400'ün üzerinde bakanlar seviyesinde ziyaretçi tahmin ediyoruz. Çok önemli bir zirve ve dünyada iklimle ilgili bütün kararlar COP 31'de burada alınacak" diye konuştu.

COP 31'in Antalya'da oluşturacağı ekonomik hacimle ilgili bilgi veren İsmail Öntaş, "Katılım sayısı fazla olacağı için bu 11 günlük süre içinde 2 milyar dolarlık gelir elde edileceğini tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı. Öntaş, şehrin Liderler Zirvesi, EXPO, Diplomasi Forumu gibi organizasyonlara alışkın olduğunu, fuar alanının oteller bölgesine yakın bulunduğunu kaydetti. COP 31 için otellerde rezervasyonların başladığını dile getiren Öntaş, şöyle devam etti: