Ankara Zirvesi öncesi savunma gücüne tam not | Belçika Savunma Bakanı Francken: "Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var"
NATO liderleri, 7-8 Temmuz'da İran-ABD gerilimi, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde Ankara'da kritik zirvede buluşacak. İttifakın yeni güvenlik stratejisinin şekilleneceği ve NATO'nun geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülen zirve öncesinde, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'den Türkiye'ye dikkat çeken destek geldi. Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurgulayan Francken, Türk savunma sanayisini övgüyle anlatarak, "Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var" dedi.
7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde konuşan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, toplantının ittifak açısından son derece kritik bir dönemde yapılacağına dikkat çekti.
İran-ABD gerilimi, Orta Doğu'daki çatışmalar, Rusya-Ukrayna Savaşı ve savunma harcamalarına ilişkin görüş ayrılıklarının NATO'yu zorlu bir süreçten geçirdiğini belirten Francken, bu nedenle müttefiklerin birlik içinde hareket etmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE NATO İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİK"
Türkiye'nin NATO içindeki rolüne özel vurgu yapan Francken, "Türkiye çok önemli bir müttefik. Uzun yıllardır NATO üyesi olan ve İttifak içinde önemli yere sahip bir ülke. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.
Ankara'da düzenlenecek zirvenin başarılı geçeceğine inandığını belirten Francken, Türk halkının misafirperverliğini övdü ve "Ankara'yı seviyorum, Türkiye'yi seviyorum. Orada bulunmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.
"TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİSİNDEN ÖĞRENECEĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"
Belçikalı Bakan, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma projelerinde daha fazla yer alması gerektiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin SAFE-2 savunma programına dahil edilmesini desteklediğini söyleyen Francken, "Türkiye'nin SAFE-1'e dahil edilmemiş olması bir hataydı. Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.
TCG BURGAZADA'YA ÖVGÜ
Francken, Belçika'nın Zeebrugge Deniz Üssü'nde demirli bulunan TCG Burgazada korvetini ziyaret ettiğini de anlattı. Gemiden övgüyle söz eden Francken, "Korvetinizi gördüm, gerçekten çok etkileyici, ileri teknolojiye sahip ve yüksek standartlarda bir platform." değerlendirmesinde bulundu.
NATO 3.0 VİZYONUNA DESTEK
Ankara Zirvesi'nde gündeme gelmesi beklenen NATO 3.0 vizyonuna da değinen Francken, Avrupa ülkelerinin savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin giderek Asya-Pasifik bölgesine odaklandığını belirten Francken, Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek için müttefiklerin kabiliyet eksiklerini hızla tamamlaması gerektiğini ifade etti.
Zirvede, müttefiklerin birlikte durduklarını göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Francken, "Birlikte ayakta kalırız, ayrışırsak düşeriz. En önemli konu bu, birlik göstermek. İkinci olarak teknoloji, hava savunması ve savunma sanayisi üretiminin artırılması üzerinde çalışmamız gerekiyor. Üçüncü olarak ise elbette Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı desteklenmesi önemli." dedi.
Francken, Ankara zirvesinde somutlaşması beklenen "NATO 3.0" vizyonuyla ilgili, "Bu, Belçika'nın ve Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunmaya daha fazla yatırım yapması ve Avrupa kıtasının güvenlik mimarisini kendi ellerine alması anlamına geliyor. Asıl mesele bu ve yapmamız gereken de budur." diye konuştu.
TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Belçika ile Türkiye arasında savunma alanındaki iş birliğinin gelişerek sürdüğünü belirten Francken, iki ülkenin NATO çatısı altında ortak eğitim faaliyetleri yürüttüğünü hatırlattı.
Savunma sanayisinde ortak projelerin artırılabileceğini ifade eden Francken, Belçika'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ekonomik misyonun ardından yeni iş birlikleri ve sözleşmelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini belirterek, bu sürecin iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağladığını söyledi.