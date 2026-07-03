Ankara Zirvesi öncesi savunma gücüne tam not | Belçika Savunma Bakanı Francken: "Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var"

NATO 3.0 VİZYONUNA DESTEK

Ankara Zirvesi'nde gündeme gelmesi beklenen NATO 3.0 vizyonuna da değinen Francken, Avrupa ülkelerinin savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin giderek Asya-Pasifik bölgesine odaklandığını belirten Francken, Avrupa'nın güvenlik mimarisini güçlendirmek için müttefiklerin kabiliyet eksiklerini hızla tamamlaması gerektiğini ifade etti.



Zirvede, müttefiklerin birlikte durduklarını göstermesinin önemli olduğunu vurgulayan Francken, "Birlikte ayakta kalırız, ayrışırsak düşeriz. En önemli konu bu, birlik göstermek. İkinci olarak teknoloji, hava savunması ve savunma sanayisi üretiminin artırılması üzerinde çalışmamız gerekiyor. Üçüncü olarak ise elbette Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığına karşı desteklenmesi önemli." dedi.

Francken, Ankara zirvesinde somutlaşması beklenen "NATO 3.0" vizyonuyla ilgili, "Bu, Belçika'nın ve Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, savunmaya daha fazla yatırım yapması ve Avrupa kıtasının güvenlik mimarisini kendi ellerine alması anlamına geliyor. Asıl mesele bu ve yapmamız gereken de budur." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Belçika ile Türkiye arasında savunma alanındaki iş birliğinin gelişerek sürdüğünü belirten Francken, iki ülkenin NATO çatısı altında ortak eğitim faaliyetleri yürüttüğünü hatırlattı.

Savunma sanayisinde ortak projelerin artırılabileceğini ifade eden Francken, Belçika'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ekonomik misyonun ardından yeni iş birlikleri ve sözleşmelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini belirterek, bu sürecin iki ülke ilişkilerine olumlu katkı sağladığını söyledi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel