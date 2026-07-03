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Kırkpınar pehlivanları Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne’de buluşan pehlivanlar ve güreşseverler, er meydanına çıkmadan önce restorasyonunun ardından yeniden kapılarını açan tarihi Selimiye Camisi’nde cuma namazını kıldı. Namaz öncesi dualar edilirken, Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli güreşlerin centilmence geçmesini temenni ederek sporculara başarı diledi.

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Kırkpınar pehlivanları Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere Edirne'ye giden pehlivanlar, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı.

Er meydanına çıkmadan önce Selimiye Camisi'ne giden pehlivanlar ile güreşseverler, yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar ve pehlivanlar, caminin avlusu ile bahçesinde saf tuttu.

Namaz öncesi okunan mevlidin ardından Edirne Müftüsü Burhan Çakır dua etti.

Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli, vaazında Kırkpınar'ın Edirne için önemli bir değer olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak üzere Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Güreşlerin centilmence geçmesini temenni eden Serenli, "Güreşseverlere iyi seyirler, sporcularımıza üstün başarı diliyorum. Allah derman versin." ifadelerini kullandı.

Vaazın ardından cuma namazı kılındı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile kurum müdürleri de namaza katıldı.

Başpehlivan Nedim Gürel, restorasyonun ardından Selimiye Camisi'nde namaz kılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kırkpınar pehlivanları Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı-2

Selimiye'nin manevi atmosferinin çok farklı olduğunu ifade eden Gürel, "Bize de burada bu yıl namaz kılmak nasip oldu." dedi.

Başpehlivan Ünal Karaman da Selimiye'nin tarihi ve manevi değerinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, caminin yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve tüm pehlivanlara başarı diledi.

Kırkpınar pehlivanları Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı-3

Güreş antrenörü Dündar Şan da restorasyon sürecinde Selimiye Camisi'nin kapalı olmasına üzüldüklerini dile getirerek, eserin yeniden ibadete açılmasına katkı sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teşekkür etti.

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Kırkpınar pehlivanları Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı-5 Kırkpınar pehlivanları Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı-6 Kırkpınar pehlivanları Selimiye Camisi'nde cuma namazı kıldı-7
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