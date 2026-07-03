Rüşvet soruşturmasında geçici tedbir: CHP’li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile birlikte belediye meclis üyesi Doğuş Bayır'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından Seferihisar Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal hakkında ise tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit de gözaltına alınmıştı. Eski İzmir İl Genel Meclisi Üyesi olan ve Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Meryem Yiğit'in, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA 4 ŞEHRE UZANDI

Soruşturmanın geçmişinde ise İzmir merkezli 4 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yiğit ve Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, Seferihisar Belediyesi başkan yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ile İnanç Karabulut'un da aralarında yer aldığı 25 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada, bazı belediye görevlileri ve müteahhitlerin inşaat ile imar süreçlerine ilişkin usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet alıp verdiği iddia edildi. Dosyada ayrıca 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde rüşvet kapsamında değerlendirilen para transferlerinin bulunduğu öne sürüldü.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel