Rüşvet soruşturmasında geçici tedbir: CHP’li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, “rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı verilen Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li İzmir Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında "rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.
KONUTU TERK ETMEME ADLİ KONTROLÜ
Açıklamada, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Haziran 2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararıyla Yiğit hakkında "konutu terk etmemek" suretiyle adli kontrol uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
GEÇİCİ TEDBİR OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı, söz konusu karar üzerine Onur Yiğit'in Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
4 GÜNLÜK GÖZALTININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ
CHP'li Onur Yiğit, İzmir merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 25 Haziran'da başlatılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonda emniyetteki işlemleri tamamlanan Yiğit, gözaltının dördüncü gününde adliyeye sevk edildi.
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile birlikte belediye meclis üyesi Doğuş Bayır'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından Seferihisar Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık ifadesi tamamlanan Yiğit, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik, Onur Yiğit hakkında ev hapsi niteliğinde "konutu terk etmeme" adli kontrolü uygulanmasına karar verdi.
ANNESİ SERBEST BIRAKILDI
Soruşturma kapsamında Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit de gözaltına alınmıştı. Eski İzmir İl Genel Meclisi Üyesi olan ve Medifema Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Meryem Yiğit'in, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal hakkında ise tutuklama kararı verildi.
SORUŞTURMA 4 ŞEHRE UZANDI
Soruşturmanın geçmişinde ise İzmir merkezli 4 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yiğit ve Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, Seferihisar Belediyesi başkan yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ile İnanç Karabulut'un da aralarında yer aldığı 25 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmada, bazı belediye görevlileri ve müteahhitlerin inşaat ile imar süreçlerine ilişkin usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinden rüşvet alıp verdiği iddia edildi. Dosyada ayrıca 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde rüşvet kapsamında değerlendirilen para transferlerinin bulunduğu öne sürüldü.