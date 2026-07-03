Denizli’de CHP’li Başkan Çavuşoğlu’ndan muhtara küfür skandalı
Denizli’de CHP’li Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun, Beyağaç Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu’ya yönelik küfürlü sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi Muhtarı Salih Gündoğdu'ya yönelik küfürlü ve hakaret içeren sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çavuşoğlu'nun, çevresindekilerle sohbet ettiği sırada Muhtar Salih Gündoğdu'yu hedef aldığı ve ağır ifadeler kullandığı duyuldu.CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!
KÜFÜRLÜ SÖZLER KAMERADA
Görüntülerde Başkan Çavuşoğlu'nun, Gündoğdu için "Bir sürü yazı yazıyor şere***. Millet de aslı var sanıyor. Ulan iki gramlık adamlığı var peze****" sözlerini sarf ettiği görüldü.
Bir büyükşehir belediye başkanının, kamu görevi yürüten bir muhtara yönelik kullandığı bu üslup sosyal medyada sert tepki çekti.
ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDEMEDİ
Çavuşoğlu'nun sözlerinin, Muhtar Gündoğdu'nun yazdığı eleştirel paylaşımlar nedeniyle sarf edildiği belirtildi. Ancak eleştiriye cevap vermek yerine küfür ve hakarete başvurulması, kamuoyunda "makamın ağırlığına yakışmayan tavır" olarak değerlendirildi.
TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı, CHP'li Çavuşoğlu'nun kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Kamu görevi yapan bir muhtarın böylesine ağır ifadelerle hedef alınması tepki toplarken, gözler Çavuşoğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi.