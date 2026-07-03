Denizli’de CHP’li Başkan Çavuşoğlu’ndan muhtara küfür skandalı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çavuşoğlu'nun, çevresindekilerle sohbet ettiği sırada Muhtar Salih Gündoğdu'yu hedef aldığı ve ağır ifadeler kullandığı duyuldu.

KÜFÜRLÜ SÖZLER KAMERADA

Görüntülerde Başkan Çavuşoğlu'nun, Gündoğdu için "Bir sürü yazı yazıyor şere***. Millet de aslı var sanıyor. Ulan iki gramlık adamlığı var peze****" sözlerini sarf ettiği görüldü.

Bir büyükşehir belediye başkanının, kamu görevi yürüten bir muhtara yönelik kullandığı bu üslup sosyal medyada sert tepki çekti.