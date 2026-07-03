Resmi Gazete'de yayımlandı! Ahmet Hamdi Atalay yeni görevine atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla bürokraside önemli bir değişim yaşandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı ile EPDK üyeliklerine yeni isimler atandı. İşte o kararlar ve göreve getirilen isimlerin listesi...
Giriş Tarihi:
Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/155 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliklerine atandı. Atamalar, 4628 sayılı Kanun ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atanırken, boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel