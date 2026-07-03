Resmi Gazete'de yayımlandı! Ahmet Hamdi Atalay yeni görevine atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/155 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliklerine atandı. Atamalar, 4628 sayılı Kanun ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Hamdi Atalay atandı. Takvim Kaynak Tercihleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliklerine Ömer Fatih Sayan ve Ahmet Çağrı Çiçek atanırken, boşalan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine ise Ahmet Hamdi Atalay getirildi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel