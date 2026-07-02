Türkiye ve Mısır arasında imzalar atıldı: "Uluslararası denizcilikte işbirliğimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz"

Pakistan Federal Denizcilik Bakanı Muhammad Junaid Anwar ile görüşmede "kardeş ve dost ülke" Pakistan ile denizcilik alanındaki ortak vizyonu, limancılıkta yeni fırsatları ve mavi ekonomiye katkı sağlayacak başlıkları istişare ettiklerini aktaran Uraloğlu, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşliğin, denizcilik alanında da yeni kazanımlara vesile olacağına inandığının altını çizdi.

Uraloğlu, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile görüşmesine dair ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye ile Somali arasında tesis edilen güçlü dostluğu, denizcilik ve limancılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda daha da ileri taşıyacak konuları ele aldık. Dost ve kardeş ülke Somali ile denizcilikte kurduğumuz ortaklığın yeni projelerle güçlenerek devam edeceğine inanıyorum."







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