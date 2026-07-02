Antalya’da taksimetre krizi: Turist ile şoför arasında haram tartışması

Türkiye'nin turizm başkentlerinden Antalya'da bir taksi şoförü ile yabancı turist arasında yaşanan ücret tartışması sosyal medyada gündem oldu. Yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, taksicinin taksimetre açmadan sabit ücret talep ettiği öne sürüldü. Turist "Haram" dedi, taksici sıyrılmaya çalıştı!

Antalya’da taksi tartışması: “Haram” sözlerine şaşırtan yanıt (Fotoğraflar ekran görüntüsünden alınmıştır) TAKSİMETRE YERİNE 30 DOLAR İSTEDİ Görüntülerde, taksi şoförünün yolculuk için 30 dolar, yaklaşık 1400 TL istediği duyuldu. Turist ise taksimetrenin açılmasını talep etti. Ancak şoförün bu talebe karşılık sabit fiyatta ısrar ettiği görüldü. Turistin ücreti kabul etmemesi üzerine araç içinde tansiyon yükseldi. Şoför, yolcuyu aldığı noktaya geri götüreceğini söyleyerek tartışmayı sürdürdü.