Türk savunma sanayisi NATO'da görücüye çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı , NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik kabiliyetlerini ve yerli üretim gücünü uluslararası katılımcılara tanıtacak. Ankara 'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilecek üst düzey resepsiyonda, yerli ve milli savunma sistemleri sergilenecek, milli hava platformları ise gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

Üst düzey resepsiyonda, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava platformları gösteri uçuşu yapacak, savunma sistemleri ise uluslararası heyetlere tanıtılacak. (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

TUSAŞ'TA ÜST DÜZEY RESEPSİYON

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek programa, NATO üyesi ve müttefik ülkelerden çok sayıda askeri ve sivil üst düzey yetkili ile uluslararası savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri katılacak.

Etkinlikte Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesi, teknolojik kabiliyeti ve uluslararası iş birliği vizyonunun tanıtılması hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ SERGİLENECEK

Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler uluslararası katılımcıların incelemesine sunulacak. Kara, hava ve diğer savunma alanlarına yönelik geliştirilen sistemlerle birlikte Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği projeler de yabancı heyetlere tanıtılacak.