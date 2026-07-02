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Türk savunma sanayisi NATO'da görücüye çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında Ankara'daki TUSAŞ tesislerinde üst düzey katılımlı bir resepsiyon düzenleyecek. Etkinlikte, yerli ve milli savunma sanayisi ürünleri uluslararası heyetlere tanıtılacak, milli hava platformları gösteri uçuşları gerçekleştirecek ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik kabiliyetleri ile uluslararası iş birliği vizyonu sergilenecek.

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Türk savunma sanayisi NATO'da görücüye çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 kapsamında Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik kabiliyetlerini ve yerli üretim gücünü uluslararası katılımcılara tanıtacak. Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilecek üst düzey resepsiyonda, yerli ve milli savunma sistemleri sergilenecek, milli hava platformları ise gösteri uçuşları gerçekleştirecek.

Üst düzey resepsiyonda, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava platformları gösteri uçuşu yapacak, savunma sistemleri ise uluslararası heyetlere tanıtılacak. (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Üst düzey resepsiyonda, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava platformları gösteri uçuşu yapacak, savunma sistemleri ise uluslararası heyetlere tanıtılacak. (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

TUSAŞ'TA ÜST DÜZEY RESEPSİYON

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek programa, NATO üyesi ve müttefik ülkelerden çok sayıda askeri ve sivil üst düzey yetkili ile uluslararası savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri katılacak.

Etkinlikte Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesi, teknolojik kabiliyeti ve uluslararası iş birliği vizyonunun tanıtılması hedefleniyor.

YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ SERGİLENECEK

Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli ve milli ürünler uluslararası katılımcıların incelemesine sunulacak. Kara, hava ve diğer savunma alanlarına yönelik geliştirilen sistemlerle birlikte Türkiye'nin son yıllarda hayata geçirdiği projeler de yabancı heyetlere tanıtılacak.

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MİLLİ HAVA PLATFORMLARI GÖKYÜZÜNDE OLACAK

Programın en dikkat çeken bölümlerinden birini milli hava platformlarının gerçekleştireceği gösteri uçuşları oluşturacak. Gösterilerde Türk havacılık sanayisinin ulaştığı teknoloji seviyesi ve operasyonel kabiliyetler uygulamalı olarak sergilenecek.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNE KATKI SAĞLAMASI HEDEFLENİYOR

Etkinlik boyunca Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik dönüşümü, uluslararası ortaklıkları ve NATO bünyesindeki iş birliği anlayışı ön plana çıkarılacak. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek resepsiyonun, mevcut uluslararası iş birliklerini güçlendirmesi ve yeni ortaklıkların kurulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

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