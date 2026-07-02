Sivas’ta Alevilerden Özgür Özel’e tepki: Siyasetinizi dışarıda yapın

Madımak olayının 33'üncü yılında yaşamını yitirenler için Sivas'ta anma programı düzenlendi. Program, sabah saat 10.00'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği toplanma noktalarından yapılan yürüyüşle başladı.

Tepkinin ardından alanda kısa süreli gerginlik yaşandı. Çevreden de Özgür Özel'e yönelik "ne oluyor ya, ayıptır ya" sözleri yükseldi.

Programda açıklama yapmak isteyen Özel, bu sırada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir Vatandaş, "Burada acımızı yaşıyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Çıkın, siyasetinizi dışarıda yapın!" sözleriyle Özel'e seslendi.

CEMEVİ ZİYARETİNDEKİ SLOGANLAR DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özel'e yönelik tepkiler, daha önce İstanbul'daki Garip Dede Cemevi ziyareti sırasında da gündeme gelmişti. Özel'in geçtiğimiz haziran ayında ziyaret ettiği Garip Dede Cemevi'nin dışında bir grubun attığı "Hain Kemal" sloganlarına müdahale etmemesi tartışmalara neden olmuştu.

Yaşananların ardından 6 Alevi-Bektaşi federasyonu ortak bildiri yayımlayarak Özgür Özel ve destekçilerine tepki göstermişti. Bildiride, bazı siyasi aktörler ve taraftarları tarafından cemevi alanının "adeta siyasi miting alanına çevrildiği" belirtilmiş, inanç mekânlarının siyasi çıkarlar uğruna istismar edilmesine karşı çıkılmıştı.