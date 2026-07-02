Sivas’ta Alevilerden Özgür Özel’e tepki: Siyasetinizi dışarıda yapın
Madımak Oteli’nde hayatını kaybedenler için Sivas’ta düzenlenen anma programı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e yönelik tepkiyle gerildi. Mutlak butlan kararı sonrası koltuğunu kaybeden Özel’in alanda açıklama yapmak istemesine vatandaşlar karşı çıktı. “Siyasetinizi dışarıda yapın” sözleri, törendeki gerginliğin en dikkat çeken anı oldu.
Madımak olayının 33'üncü yılında yaşamını yitirenler için Sivas'ta anma programı düzenlendi. Program, sabah saat 10.00'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği toplanma noktalarından yapılan yürüyüşle başladı.
"ÇIKIN, SİYASETİNİZİ DIŞARIDA YAPIN"
Anma programına CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parti milletvekilleri ve partililerle birlikte katıldı.
Programda açıklama yapmak isteyen Özel, bu sırada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir Vatandaş, "Burada acımızı yaşıyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Çıkın, siyasetinizi dışarıda yapın!" sözleriyle Özel'e seslendi.
Tepkinin ardından alanda kısa süreli gerginlik yaşandı. Çevreden de Özgür Özel'e yönelik "ne oluyor ya, ayıptır ya" sözleri yükseldi.
CEMEVİ ZİYARETİNDEKİ SLOGANLAR DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Özel'e yönelik tepkiler, daha önce İstanbul'daki Garip Dede Cemevi ziyareti sırasında da gündeme gelmişti. Özel'in geçtiğimiz haziran ayında ziyaret ettiği Garip Dede Cemevi'nin dışında bir grubun attığı "Hain Kemal" sloganlarına müdahale etmemesi tartışmalara neden olmuştu.
Yaşananların ardından 6 Alevi-Bektaşi federasyonu ortak bildiri yayımlayarak Özgür Özel ve destekçilerine tepki göstermişti. Bildiride, bazı siyasi aktörler ve taraftarları tarafından cemevi alanının "adeta siyasi miting alanına çevrildiği" belirtilmiş, inanç mekânlarının siyasi çıkarlar uğruna istismar edilmesine karşı çıkılmıştı.
BİLDİRİYE İMZA ATAN FEDERASYONLAR
Ortak bildiride şu federasyonların imzası yer aldı:
- Afyonkarahisar Hacı Bektaş Veli Kültür Dernekleri Federasyonu
- Anadolu Abdallar Cemevi Federasyonu
- Anadolu Vakıflar Federasyonu
- Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu
- Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu
- Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu
Sivas'taki anma programında yükselen "Siyasetinizi dışarıda yapın" tepkisi de, anma alanlarında siyasi açıklama yapılmasına yönelik rahatsızlığı yeniden gündeme taşıdı
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