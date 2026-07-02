TBMM lokantasındaki istismar davasında 4 sanığa hapis cezası

TBMM'de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay, Recep S.'ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.'ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalandıkları, eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişilerden olmaları nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.