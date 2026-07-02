23 ilde dolandırıcılık operasyonu: 307 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 307 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 388 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükü Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında son bir ayda 45 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Son bir ay içinde gerçekleştirilen 45 ayrı baskında toplam 307 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 388 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi belirlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

ÇALIŞMALAR KOORDİNELİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi.



İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "23 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 307 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 Milyar 388 Milyon TL'lik işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmaların sonucu; Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik olarak 1 ayda 45 ayrı operasyon düzenlendi.

Haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılık şebekelerine ve suçtan elde edilen gelirleri aklamaya yönelik tüm yapılanmalara karşı mücadelemizi, güvenlik güçlerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordine içinde kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel