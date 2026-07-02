Müjdat Gezen'den Atatürk büstü sorusuna cevap yok
CHP yandaşlığıyla tanınan Müjdat Gezen’in, tiyatro binasını satıp önündeki Atatürk büstünü meyhanelerin arasında bırakması kamuoyunda büyük tepki çekti. Haberleri ilk etapta yalanlayan ancak daha sonra satışı ve büstün varlığını doğrulamak zorunda kalan Gezen, "itibar suikastı" savunmasına sığındı. Eleştirilerin odağındaki "Atatürk büstü neden orada bırakıldı?" sorusu ise yanıtsız bırakıldı.
CHP yandaşlığıyla bilinen Müjdat Gezen'in Kadıköy Mimar Çıkmazı Sokak'taki tiyatro binasını sattığı ve binanın önündeki Atatürk büstünü bulunduğu yerde bıraktığı yönündeki haber, kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Meyhanelerin arasında kalan büstün görüntüsü gündem olurken, Gezen'den de konuyla ilgili açıklama geldi.
SATIŞI KABUL ETTİ, BÜSTÜ DE DOĞRULADI
Çıkan haberlerin ardından Cumhuriyet gazetesindeki köşesinden açıklama yapan Müjdat Gezen, haberlere tepki gösterdi. Ancak açıklamasında tartışmanın odağındaki konu yerine, kendisine yönelik "itibar suikastı" yapıldığını savundu.
İlk etapta "yalan haber" dediği satış işleminin gerçekleştiğini daha sonra kabul eden Gezen, Atatürk büstünü de tiyatro binasının önüne kendisinin yerleştirdiğini doğruladı.
CEVAPSIZ KALAN SORU
Gezen, büstün bugün bulunduğu konum ve ortaya çıkan görüntüyle ilgili ise herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, tartışmaların odağındaki "Atatürk büstü neden orada bırakıldı?" sorusu yanıtsız kaldı.
HEP AYNI TAKTİK
Gezen'in bu savunması, daha önce CHP'li Sarıyer Belediyesi ile yaşadığı bütçe krizini de yeniden akıllara getirdi.
İddiaya göre Gezen, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelemek istediği oyun için belediyeden 2,5 milyon lira talep edildiğini, istenen tutarın 600 bin lirasını eksik ödediği gerekçesiyle sahneye çıkarılmadığını savunmuştu. O dönem CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştüğü belirtilen Gezen, yaşananların ardından yine kendisine yönelik "itibar suikastı" yapıldığını öne sürmüştü.
Son açıklamasıyla da benzer bir savunma yapan Gezen için kamuoyunda yanıt bekleyen soru değişmedi: Atatürk büstü neden orada bırakıldı?
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