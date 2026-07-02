Müjdat Gezen'den Atatürk büstü sorusuna cevap yok

HEP AYNI TAKTİK

Gezen'in bu savunması, daha önce CHP'li Sarıyer Belediyesi ile yaşadığı bütçe krizini de yeniden akıllara getirdi.

İddiaya göre Gezen, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelemek istediği oyun için belediyeden 2,5 milyon lira talep edildiğini, istenen tutarın 600 bin lirasını eksik ödediği gerekçesiyle sahneye çıkarılmadığını savunmuştu. O dönem CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştüğü belirtilen Gezen, yaşananların ardından yine kendisine yönelik "itibar suikastı" yapıldığını öne sürmüştü.

Son açıklamasıyla da benzer bir savunma yapan Gezen için kamuoyunda yanıt bekleyen soru değişmedi: Atatürk büstü neden orada bırakıldı?

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel