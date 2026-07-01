Karar Resmi Gazete'de: Tıbbi bitki çayları sadece eczanelerde satılacak

"Tıbbi Bitki Çayları Hakkında Yönetmelik" Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile tıbbi bitki çaylarının üretimi, ruhsatlandırılması ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esaslar netleştirildi.

TIBBİ BİTKİ ÇAYLARI SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN RUHSATLANDIRILACAK

İnsan sağlığını koruyucu ve destekleyici özellik taşıyan tıbbi bitki çaylarının ruhsatlandırma süreci, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yürütülecek.

Ürünler bilimsel ve teknolojik değerlendirmelerden geçirilerek ruhsatlandırılacak, piyasa gözetimi ve denetimi de Bakanlık tarafından sağlanacak. Başvuruların eksiksiz olması halinde 90 gün içinde sonuçlandırılacağı bildirildi. Tüm ürünler Ürün Takip Sistemi (ÜTS) üzerinden karekod ile izlenebilir olacak.

ECZANEDE ÜRETİM VE MAJİSTRAL HAZIRLIK

Ruhsatlı tıbbi bitki çaylarından eczanelerde kişiye özel (majistral) ürün hazırlanabilecek. İçerik ve kullanım esaslarının TİTCK tarafından yayımlanacak monograf ve kılavuzlarla belirleneceği açıklandı.