MEB pasaport başvurularında dijital dönem | Yeşil ve gri pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde geliştirilen yeni sistem sayesinde pasaport işlemleri artık çok daha hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yürütülecek. Bakanlıkça bugün itibarıyla tüm personelin kullanımına sunulan sistemle başvuru süreçleri, "pasaport.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden dijital olarak yürütülecek.

Yeni sistem e-Devlet ve MEBBİS üzerinden erişime açıldı (Fotoğraf:AA).

AİLE BİREYLERİ BİREYSEL BAŞVURUYA EKLENEBİLECEK

Yeni işleyiş planlamasına göre kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan aktif personel, e-Devlet veya MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak hususi damgalı pasaport başvurularını şahsen oluşturabilecek.



Personel, sistem üzerinden kendi başvurularına eş ve çocuk gibi aile bireylerini de ekleyebilecek. 18-24 yaş arası çocukların öğrencilik durumları YÖK üzerinden otomatik olarak doğrulanırken, doğrulanmayan veya sürekli bakıma muhtaç olan çocuklar için "öğrenci belgesi" veya "sağlık kurulu" raporu sisteme yüklenebilecek.