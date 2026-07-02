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MEB pasaport başvurularında dijital dönem | Yeşil ve gri pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuru süreçlerini tamamen elektronik ortama taşıdı. Yeni sistemle birlikte işlemler “pasaport.meb.gov.tr” adresi üzerinden dijital olarak yürütülecek.

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MEB pasaport başvurularında dijital dönem | Yeşil ve gri pasaport başvurusu nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı, hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaport başvuru süreçlerini dijital ortama taşıdı.

MEB PASAPORT BAŞVURU REHBERİ
Yeşil ve gri pasaportta yeni dönem
01 Kim başvurabilir?Aktif, emekli ve Milli Eğitim Bakanlığından ayrılmış personel başvuru yapabilecek.
02 Nereden yapılır?Başvurular pasaport.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
03 Hangi pasaportlar geçerli?Sistem, hususi yeşil ve hizmet gri damgalı pasaport başvurularını kapsıyor.
04 Aile bireyi eklenir mi?Aktif personel, eş ve çocuk gibi aile bireylerini sistem üzerinden kendi başvurusuna ekleyebilecek.
05 Emeklilerde süreç nasıl?Emekli veya MEB'den ayrılmış personelin yakınlarına ait işlemler, nüfus müdürlüğündeki randevu sırasında fiziki olarak yapılacak.
06 İşlem nasıl tamamlanır?Elektronik onayın ardından SMS gönderilecek. Personel daha sonra pasaport randevusu alarak il nüfus müdürlüğünde işlemini tamamlayacak.

Yeni uygulama kapsamında aktif, emekli ve görevden ayrılmış personelin başvuruları artık "pasaport.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak. Sistem sayesinde işlemlerin daha hızlı, güvenli ve kolay yürütülmesi hedefleniyor.

MEB’de pasaport başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yürütülüyor (Fotoğraf:AA).MEB’de pasaport başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yürütülüyor (Fotoğraf:AA).

BAŞVURU SÜRECİ DİJİTAL OLARAK YÜRÜTÜLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde geliştirilen yeni sistem sayesinde pasaport işlemleri artık çok daha hızlı, güvenli ve pratik bir şekilde yürütülecek.

Bakanlıkça bugün itibarıyla tüm personelin kullanımına sunulan sistemle başvuru süreçleri, "pasaport.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden dijital olarak yürütülecek.

Yeni sistem e-Devlet ve MEBBİS üzerinden erişime açıldı (Fotoğraf:AA).Yeni sistem e-Devlet ve MEBBİS üzerinden erişime açıldı (Fotoğraf:AA).
AİLE BİREYLERİ BİREYSEL BAŞVURUYA EKLENEBİLECEK

Yeni işleyiş planlamasına göre kadro derecesi 1, 2 veya 3 olan aktif personel, e-Devlet veya MEBBİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak hususi damgalı pasaport başvurularını şahsen oluşturabilecek.

Personel, sistem üzerinden kendi başvurularına eş ve çocuk gibi aile bireylerini de ekleyebilecek. 18-24 yaş arası çocukların öğrencilik durumları YÖK üzerinden otomatik olarak doğrulanırken, doğrulanmayan veya sürekli bakıma muhtaç olan çocuklar için "öğrenci belgesi" veya "sağlık kurulu" raporu sisteme yüklenebilecek.

Personel başvurularını elektronik ortamda kolayca oluşturabilecek (Fotoğraf:AA).Personel başvurularını elektronik ortamda kolayca oluşturabilecek (Fotoğraf:AA).
EMEKLİ VE MEB PERSONELLERİ DİKKAT

Emekli olan veya Millî Eğitim Bakanlığından ayrılmış personel, hususi pasaport başvurusu için sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek. Bu personel grubunun başvurularında sistem üzerinden aile bireyi ekleme işlemi yapılamayacak, personelin yakınlarına ait pasaport hak sahipliği kontrolü ve ekleme işlemleri, bizzat nüfus müdürlüğündeki randevu sırasında fiziki olarak gerçekleştirilecek.

Aile bireyleri sistem üzerinden başvuruya eklenebilecek (Fotoğraf:AA).Aile bireyleri sistem üzerinden başvuruya eklenebilecek (Fotoğraf:AA).

GÖREV ONAYI BELGESİ SİSTEME YÜKLENECEK

Hizmet damgalı pasaportlar için işlemler, Bakanlık merkez teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; taşra teşkilatında ise il millî eğitim müdürlükleri tarafından sistem üzerinden başlatılacak. İşlemin oluşturulabilmesi için kurum tarafından verilen "görev onayı" belgesi sisteme yüklenecek.

Onay süreçleri elektronik imza ile tamamlanacak (Fotoğraf:AA).Onay süreçleri elektronik imza ile tamamlanacak (Fotoğraf:AA).

BAŞVURULAR EBYS ENTEGRASYONU İLE ELEKTRONİK ONAYA SUNULACAK

Sistem üzerinden alınan tüm başvurular, pasaport işlem birimleri tarafından incelendikten sonra Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) entegrasyonu ile otomatik başvuru formu oluşturularak elektronik onaya sunulacak.

Elektronik imza süreçlerinin tamamlanmasının ardından, onaylanmış "resmî pasaport talep formu", web servis aracılığıyla doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanına iletilecek.

Başvuru sonrası SMS bilgilendirmesi ile randevu alınabilecek (Fotoğraf:AA).Başvuru sonrası SMS bilgilendirmesi ile randevu alınabilecek (Fotoğraf:AA).

SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Elektronik başvurusu NVİ'ye iletilen başvuru sahibine, işlemin tamamlandığına dair bir SMS bilgilendirmesi gönderilecek. Bu bilgilendirme mesajını alan personel; e-Devlet veya NVİ çağrı merkezinden pasaport randevusu alarak, fiziki belgeleriyle birlikte dilediği il nüfus müdürlüğüne giderek pasaport işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB dijital sistemin açıldığını duyurdu | Fotoğraf (MEB)MEB dijital sistemin açıldığını duyurdu | Fotoğraf (MEB)

6 Soruda Merak Edilenler

01

Başvurular ne zaman yapılacak?

Başvurular artık pasaport.meb.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacak. Sistem bugün itibarıyla hizmete açıldı.

02

Kimler yararlanabilecek?

Aktif, emekli ve görevden ayrılmış Milli Eğitim Bakanlığı personeli sistem üzerinden başvuru yapabilecek.

03

Hangi pasaportlar için geçerli?

Başvurular hususi (yeşil) ve hizmet (gri) damgalı pasaportlar için yapılabilecek.

04

Aile bireyleri eklenebilir mi?

Aktif görevde bulunan personel, eşini ve çocuklarını başvuru sistemine dahil edebilecek.

05

Başvuru süreci nasıl tamamlanacak?

Onay işleminin ardından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Sonrasında nüfus müdürlüğünden randevu alınarak işlem tamamlanacak.

06

Başvurumu nereden yapabilirim?

Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı'nın elektronik başvuru sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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