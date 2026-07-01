Başkan Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel