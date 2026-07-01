Bakan Fidan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Yayılmacı politikası bölgede kaosu destekliyor

Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından dolayı tebriklerini ileten Fidan, bu olayı Kırgızistan için tarihi bir başarı ve zafer olarak nitelendirdi.

Fidan, Kırgız makamlarının Kırgızistan ve Türk dünyası için önemli vazifeler üstelendiğini belirterek, Kırgızistan'ın uluslararası arenada ortaya koyduğu diplomatik başarıların ve Türkiye'nin bu başarıya katkısının, iki kardeş ülke arasındaki dayanışmanın en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kırgızistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin istikrarlı şekilde güçlendiğini kaydeden Fidan, toplantıda iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının gözden geçirildiğini aktardı.

Fidan, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2027-2028 dönemi için işbirliği programı imzalandığını duyurarak, "Aramızdaki işbirliği daha planlı, programlı, yapısal bir şekilde gitmeli. Bunu her düzeyde gündeme getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar olarak belirlediğini hatırlatan Fidan, buna ulaşmak için çalıştıklarını ifade etti.

Fidan, Kırgızistan'da 350 Türk firmasının bulunduğuna ve sayının artmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Toplantıda, bağlantısallık, finansman ve yatırım konularının da görüşüldüğünü dile getiren Fidan, "Bu son İran olayında da gördük ki, bağlantısallık, kargo ulaşımı, malzemelerin ve ürünlerin iletimi gerçekten stratejik öneme haiz bir konu. Koridorlar, bağlantı yolları giderek daha da önem kazanıyor." dedi.

Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'nı (TDT), Türk dünyasının ortak iradesinin mücessem bir hali olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teşkilatın, bu birlikteliğin modern zamanlarda daha kurumsal şekilde, daha etkin olarak bütün alanlarda kapsayıcı bir faaliyet göstermesi liderlerimizin ortak iradesidir.

Bu konuda tabii bizlere, bürokrasiye, sivil toplum örgütlerine ve iş dünyasına düşen çok görev var. Herkes bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan biliyorsunuz, her yıl düzenlenen zirve var. Bu sene zirveyi Cumhurbaşkanı'mızın ev sahipliğinde inşallah Ankara'da yapacağız."