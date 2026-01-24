İBB kreşinde taciz ve darp! Mağdur çocuk yaşadıklarını anlattı: Elbisemi indirdi çıplakken kameraya çekti

"ELBİSEMİ İNDİRDİ BENİ ÇIPLAKKEN KAMERAYA ÇEKTİ" Mağdur çocuğun ifadesinde, şüpheli Özkan D.'ye ilişkin "Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana" , "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü" , "Bir arkadaşımı sadece dövdü" , "Elbisemi indirmişti" , "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu" , "Arkadaşıma ve bana b... dediler" , "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı" , "Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan'da 2025'in Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı.

Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi.

Adli görüşmecinin sunduğu mütalaada mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun belirtildiği sevk yazısında, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair bir karine teşkil etmeyeceği, darp ile ilgili beyanlarıyla uyumlu olacak şekilde rapor hazırlandığı kaydedildi.

Takvim.com.tr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerdeki tartışmalı yapılanmayı 26 Kasım 2024 tarihinde manşetine taşıdı."Kreşlerde yuvalanan LGBT"başlığıyla yayımlanan haberde, İBB'nin çocuklara temas eden alanlarda sorumluluk verdiği isimlere dikkat çekildi. Haberde, İBB yönetiminin çocukları"transseksüel"MAHU Derneği ile bağlantılı kişilere emanet ettiği paylaşıldı.

Beyoğlu'nda "Anaokullarından Sorumlu Koordinatör" olarak görevlendirilen Kerem Kitay ile İBB'nin Çocuk Kampları Sorumlusu Merve Oduk Özeren'in, söz konusu derneğin İstanbul yapılanmasında aktif rol aldığına dikkat çekildi.