İBB kreşinde taciz ve darp! Mağdur çocuk yaşadıklarını anlattı: Elbisemi indirdi çıplakken kameraya çekti
CHP yönetiminin “örnek proje” diye vitrine çıkardığı İBB kreşlerinden birinde insanın kanını donduran iddialar ortaya çıkt. Eyüpsultan’daki ‘Yuvamız İstanbul’ kreşinde 3 yaşındaki bir çocuğun darp ve cinsel istismara uğradığı öne sürüldü, mağdur çocuğun “Elbisemi indirdi, çıplakken kameraya çekti” sözleri savcılık dosyasına girdi. Ailenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alınırken 1'i tutuklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ve yolsuzluktan görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "büyük proje" diye parlattığı "kreş"lerin birinde "çocuğa taciz" rezilliği yaşandı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DARP VE TACİZ İDDİASI
Olay İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren 'Yuvamız İstanbul' kreşinde meydana geldi. İddiaya göre bir aile 3 yaşındaki çocukları U.B.'yi aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye bağlı kreşe gönderdi.
Bunun üzerine aile, eve gelen çocuğunun vücudunda morluklar gördü ve kreşe gitti. Çocuklarının şiddete uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşerek kreşteki kamera görüntülerini istedi.
Olayın ardından aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu. Diğer yandan konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı
MAĞDUR ÇOCUĞUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı kreşte 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan'da 2025'in Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde 'çocuğun darp ve cinsel istismar edildiği' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında detaylar Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı.
Çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
Sevk yazısında, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'de Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifadesi yer aldı.
"ELBİSEMİ İNDİRDİ BENİ ÇIPLAKKEN KAMERAYA ÇEKTİ"
Mağdur çocuğun ifadesinde, şüpheli Özkan D.'ye ilişkin"Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" şeklinde ifadeler söylediği belirtilirken, şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z.'ye ilişkin "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı","Burnuma vurdu" gibi ifadeler söylediği kaydedildi.
Sevk yazısında çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgi sahibi olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu gereği öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olacağı aktarıldı.
Adli görüşmeci çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğunu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunu söyledi.
Adli görüşmecinin sunduğu mütalaada mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu ve anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir olduğunun belirtildiği sevk yazısında, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair bir karine teşkil etmeyeceği, darp ile ilgili beyanlarıyla uyumlu olacak şekilde rapor hazırlandığı kaydedildi.
TAKVİM.COM.TR İBB KREŞİNDEKİ TEHLİKEYİ YAZMIŞTI
Takvim.com.tr, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerdeki tartışmalı yapılanmayı 26 Kasım 2024 tarihinde manşetine taşıdı."Kreşlerde yuvalanan LGBT"başlığıyla yayımlanan haberde, İBB'nin çocuklara temas eden alanlarda sorumluluk verdiği isimlere dikkat çekildi. Haberde, İBB yönetiminin çocukları"transseksüel"MAHU Derneği ile bağlantılı kişilere emanet ettiği paylaşıldı.
Beyoğlu'nda "Anaokullarından Sorumlu Koordinatör" olarak görevlendirilen Kerem Kitay ile İBB'nin Çocuk Kampları Sorumlusu Merve Oduk Özeren'in, söz konusu derneğin İstanbul yapılanmasında aktif rol aldığına dikkat çekildi.
İki ismin MAHU etkinliklerinde yer aldığı fotoğraflar da haberde yer aldı. Takvim.com.tr, kamuoyu adına İBB'ye "Çocukları ideolojik ve tartışmalı fraksiyonlarla bağlantılı kişilere neden emanet ettiniz?" sorusunu yöneltti.
İşte o haberimiz: