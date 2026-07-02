AK Parti teklifi sundu! Üniversite affı düzenlemesi TBMM'de

AK Parti, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere yeniden öğrenim hakkı tanınmasını öngören af düzenlemesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Düzenlemenin kapsamı ve ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifin içeriği ve uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Zengin'in açıklamalarından satır başları:



Daha önceki aflardan yararlanmayan öğrenciler aftan yararlanacak. Öğrenciler ay içinde başvurabilecek. Vakıf üniversiteleri kendi hastanelerini kurabilecek.



AK Parti Grupbaşkanvekili Özlem Zengin:"Daha önceki aflardanan yararlanmayan öğrenciler aftan yararlanacak. Örenciler ay icinde başvurabilecek"

Üniversitelere geri dönüş kapısı açılıyor!

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel