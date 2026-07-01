HSK’dan İBB davası için kritik karar: Dosya 33. Ağır Ceza’da görülecek
HSK kararnamesiyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı. Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İBB davasına bakan heyet değişmezken, dosya İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti tarafından görülmeye devam edecek.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul'daki çok sayıda mahkeme başkanı ve heyetin görev yerinde değişikliğe gidildi.
Kararname kapsamında, 9 Mart'tan bu yana Silivri'de görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ismi değişti.
40. AĞIR CEZA KAPATILDI, DOSYA 33. AĞIR CEZA'YA GEÇTİ
HSK kararıyla İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatılırken, mahkemenin 1. ve 2. heyeti İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.
Buna göre, İBB dosyası dahil mahkemenin elindeki davalara bundan sonra İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.
HEYETTE DEĞİŞİKLİK YOK
Kararnamenin ardından en çok merak edilen başlık, "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasına bakan heyetin değişip değişmediği oldu.
Edinilen bilgilere göre, davaya bakan mevcut heyette değişiklik yapılmadı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti olarak görevine devam edecek.
Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB yolsuzluk davası, aynı mahkeme heyeti tarafından yeni mahkeme adıyla görülmeyi sürdürecek.
BAŞKAN SELÇUK AYLAN 33. AĞIR CEZA'YA ATANDI
İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanı Selçuk Aylan da kararnameyle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanlığı'na atandı.
Aylan, 107'si tutuklu 402 sanıklı İBB davasının duruşmalarına bakan heyetin başında yer alıyordu.
MAHKEMEYE 1 YENİ ÜYE EKLENDİ
Kararnamede dikkat çeken bir diğer detay ise mahkemeye yeni bir üyenin eklenmesi oldu.
Hakim Şemseddin Kurt'un İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atandığı görüldü. Böylece mahkemedeki üye sayısı 3'ten 4'e yükseldi.
DAVA AYNI HEYETLE SÜRECEK
Yapılan düzenleme, İBB davasında yargılamayı yürüten heyetin değişmesi anlamına gelmiyor.
Mahkemenin ismi ve bağlı olduğu numara değişirken, dosyanın mevcut heyet tarafından İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edeceği belirtildi.