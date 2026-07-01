HSK’dan İBB davası için kritik karar: Dosya 33. Ağır Ceza’da görülecek

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul'daki çok sayıda mahkeme başkanı ve heyetin görev yerinde değişikliğe gidildi. Kararname kapsamında, 9 Mart'tan bu yana Silivri'de görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ismi değişti.

İBB davasına bakan mahkeme değişti (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve Takvim'den alınmıştır) 40. AĞIR CEZA KAPATILDI, DOSYA 33. AĞIR CEZA'YA GEÇTİ HSK kararıyla İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatılırken, mahkemenin 1. ve 2. heyeti İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Buna göre, İBB dosyası dahil mahkemenin elindeki davalara bundan sonra İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.