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Ankara Valiliği duyurdu! NATO kapsamında ağır tonajlı araçlara geçici yasak

Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında kent trafiğine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyecek.

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Ankara Valiliği duyurdu! NATO kapsamında ağır tonajlı araçlara geçici yasak

Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanacak yeni trafik düzenlemesini açıkladı. Alınan karar doğrultusunda belirli tarihler arasında ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.

Beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlara geçici kısıtlama getirildi (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) Beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlara geçici kısıtlama getirildi (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİCİ KISITLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içine girişinin yasaklandığı bildirildi.

5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyecek. 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyecek.

NATO TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANACAK

Ankara Valiliği, söz konusu uygulamanın NATO tedbirleri kapsamında hayata geçirileceğini belirterek, belirtilen tarih ve saatler arasında ağır tonajlı araçların şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

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