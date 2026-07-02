Ankara Valiliği duyurdu! NATO kapsamında ağır tonajlı araçlara geçici yasak

Beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlara geçici kısıtlama getirildi (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİCİ KISITLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içine girişinin yasaklandığı bildirildi.