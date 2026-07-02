Ankara Valiliği duyurdu! NATO kapsamında ağır tonajlı araçlara geçici yasak
Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında kent trafiğine yönelik yeni düzenlemeyi duyurdu. Buna göre yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içine girişine izin verilmeyecek.
Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında kent genelinde uygulanacak yeni trafik düzenlemesini açıkladı. Alınan karar doğrultusunda belirli tarihler arasında ağır tonajlı araçların şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARA GEÇİCİ KISITLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 2026 saat 16.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 10.00'a kadar şehir içine girişinin yasaklandığı bildirildi.
NATO TEDBİRLERİ KAPSAMINDA UYGULANACAK
Ankara Valiliği, söz konusu uygulamanın NATO tedbirleri kapsamında hayata geçirileceğini belirterek, belirtilen tarih ve saatler arasında ağır tonajlı araçların şehir içine girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.
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