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Başkan Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti-1

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti-2

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Başkan Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti-4 Başkan Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti-5 Başkan Erdoğan Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini kabul etti-6
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