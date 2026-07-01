Samsun'daki Asım Cerrah cinayetinde yeni gelişme! Suç örgütü davasına bağlandı

Arkadaşı tarafından özel hastaneye kaldırılan Cerrah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından Sercan Tokaç olay yerinden kaçarken, vücuduna 7 kurşun isabet eden Asım Cerrah kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öte yandan Gürcistan'a kaçan Sercan Tokaç da bir süre sonra yakalanarak tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., ifadesinde, "Sercan Tokaç benim arkadaşımdır. 'Kafam bozuk' dedi ve kendisini alıp bir yerlere gittik. Ben kendisine yardım etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Bunun üzerine İ.B., Sercan Tokaç'a yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek olaydan bir gün önce şüpheli Sercan Tokaç ile arkadaşı İ.B.'nin, Asım Cerrah'a ait iş yerinin önünden otomobille geçtiğini tespit etti.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLDÜ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede;

İ.B. hakkında "kasten öldürme", "suça yardım etme" ve "suçun tekerrür etmesi", Sercan Tokaç hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" ve "suçun tekerrür etmesi", Uğur Demiröz hakkında ise "azmettirme" suçlamaları yöneltildi.

İddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davada tutuklu sanıklar Uğur Demiröz ile Sercan Tokaç duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Asım Cerrah'ın kardeşi M.C. ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.