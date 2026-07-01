Samsun'daki Asım Cerrah cinayetinde yeni gelişme! Suç örgütü davasına bağlandı
Samsun'da Asım Cerrah'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Sercan Tokaç'ın cinayeti işlediği, Uğur Demiröz'ün ise azmettirdiği iddiasıyla tutuklu yargılandıkları dosyanın, 2020 yılında öldürülen Yalçın Cerrah cinayeti nedeniyle açılan 45 sanıklı suç örgütü davasıyla birleştirilmesine karar verdi. Duruşmada SEGBİS üzerinden dinlenen tanığın ifadesinin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Samsun'da 42 yaşındaki Asım Cerrah'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Dosya suç örgütü davasıyla birleştirildi.
SANAYİ SİTESİNDE SİLAHLI SALDIRI
Olay, 23 Mayıs 2024 akşamı Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi 46'ncı Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre Asım Cerrah, çay ocağında bulunduğu sırada husumetlisi Sercan Tokaç'ın silahlı saldırısına uğradı.
Saldırının ardından Sercan Tokaç olay yerinden kaçarken, vücuduna 7 kurşun isabet eden Asım Cerrah kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arkadaşı tarafından özel hastaneye kaldırılan Cerrah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ
Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyerek olaydan bir gün önce şüpheli Sercan Tokaç ile arkadaşı İ.B.'nin, Asım Cerrah'a ait iş yerinin önünden otomobille geçtiğini tespit etti.
Bunun üzerine İ.B., Sercan Tokaç'a yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., ifadesinde, "Sercan Tokaç benim arkadaşımdır. 'Kafam bozuk' dedi ve kendisini alıp bir yerlere gittik. Ben kendisine yardım etmedim, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
İ.B., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Gürcistan'a kaçan Sercan Tokaç da bir süre sonra yakalanarak tutuklandı.
DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLDÜ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede;
İ.B. hakkında "kasten öldürme", "suça yardım etme" ve "suçun tekerrür etmesi", Sercan Tokaç hakkında "kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" ve "suçun tekerrür etmesi", Uğur Demiröz hakkında ise "azmettirme" suçlamaları yöneltildi.
İddianame, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Davada tutuklu sanıklar Uğur Demiröz ile Sercan Tokaç duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, Asım Cerrah'ın kardeşi M.C. ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
TANIK SEGBİS İLE DİNLENDİ
Sanık tarafı, başka bir suçtan cezaevinde bulunan 41 yaşındaki S.B.'nin tanık olarak dinlenmesini talep etti.
SEGBİS üzerinden ifade veren S.B., "Sercan Tokaç'ı öldürmem için para almadım, bana teklif edilmedi. Kaldı ki böyle bir şey olsa da Sercan için kabul etmezdim. Asım Cerrah'ın kardeşinden para aldım ama Sercan Tokaç'ın vurulması için para almadım. Başka bir konu için alınmış bir paradır." dedi.
DOSYA SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ
Mahkeme heyeti, tanık ve sanıkların beyanlarını aldıktan sonra kararını açıkladı.
Mahkeme, Asım Cerrah'ın ölümünün 2020 yılında öldürülen Yalçın Cerrah cinayetiyle bağlantılı olduğuna hükmederek dosyanın, 2023 yılında yargılanmasına başlanan 45 sanıklı suç örgütü davasıyla birleştirilmesine karar verdi.
Heyet ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.