Tutuklu Mehmet Akif Ersoy’un iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi
Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un, eksiklikler nedeniyle mahkeme tarafından iade edilen iddianamesi yeniden düzenlendi.
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10 Aralık günü tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianamede yeni bir gelişme yaşandı.
İddianameyi değerlendiren İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi bazı eksik hususlar olduğunu belirterek iddianameyi iade etmişti.
İade edilen o iddianame yeniden düzenlendi.
266 YIL VURGUSU
İddianamede, Mehmet Akif Ersoy'un "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıldan 27,5 yıla kadar, "zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı" ve "zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından ise 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel