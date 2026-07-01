Uzatmalarda da sona gidilirken Rudi Garcia'nın öğrencileri Tielemans'ın yer düşürülmesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Youri Tielemans maçı bitiren golü attı. Belçika rakibini 3-2 yendi ve rakibi, ABD - Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.

İkinci yarıda ataklarını sürdüren Senegal, Ismaila Sarr ile farkı ikiye çıkardı. 86'da Romelu Lukaku yaptığı tek vuruşla Belçika adına ağları havalandırdı. Youri Tielemans ise eşitliği getirdi. Maçın normal süresi 2-2 sona erdi.

Senegal Belçika ile kozlarını paylaştı

MAÇTAN DAKİKALAR

13' Senegal gole çok yaklaştı

Senegal, maçın ilk bölümünde gole çok yaklaştı. Sadio Mane'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Ismail Jakobs, kale sahasına doğru etkili bir orta yaptı. Kaleci Thibaut Courtois'ın müdahale ettiği top Ismaila Sarr'ın önünde kaldı. Sarr'ın vuruşunda top sağ direkten oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda topu yeniden önünde bulan Sarr, boş kaleye yaptığı vuruşta fırsattan yararlanamadı.

25' GOL | Belçika 0-1 Senegal

Senegal, Habib Diarra'nın golüyle Belçika karşısında 1-0 öne geçti. Sadio Mane'nin ceza sahasına gönderdiği orta sonrası yapılan kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden Habib Diarra, bitirici vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

43' Belçika etkili geldi

Belçika, ilk yarının son bölümünde beraberlik golüne yaklaştı. Orta sahada topu alan Kevin De Bruyne, sağ kanattaki Jeremy Doku'ya pasını verdi. Doku'nun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

İlk yarı sonucu: Belçika 0-1 Senegal

Karşılaşmanın ilk yarısı Senegal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Senegal, Habib Diarra'nın golüyle soyunma odasına önde giderken, Belçika ilk yarıda Jeremy Doku ile yakaladığı fırsattan sonuç alamadı.

46' İkinci yarı başladı

Belçika - Senegal karşılaşmasında ikinci yarı başladı. İlk yarıyı Senegal, Habib Diarra'nın golüyle 1-0 önde tamamlamıştı.

52' GOL | Belçika 0-2 Senegal

Senegal, Ismaila Sarr'ın golüyle Belçika karşısında farkı ikiye çıkardı. Moussa Niakhaté'nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta hareketlenen Ismaila Sarr, kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kaldı. Sarr, yaptığı düzgün vuruşla Courtois'yı mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi.

69' Belçika etkili gelmek istedi

Belçika, sol kanattan geliştirdiği atakta tehlike aradı. Moreira'nın penaltı noktasına doğru gönderdiği orta savunmadan sekti ve kaleci topun sahibi oldu.

86' GOL | Belçika 1-2 Senegal

Belçika, Romelu Lukaku'nun golüyle farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan çizgiye inen Thomas Meunier, ceza sahası içinde Lukaku'yu gördü. Tecrübeli golcü, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi.

89' GOL | Belçika 2-2 Senegal

Leandro Trossard'ın ceza alanına havalandırdığı topa Youri Tielemans kafayla vurdu ve Belçika 3 dakika içerisinde geri dönmeyi başardı. Skor tabelası 2-2'ye geldi.

90' Maçın normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara gitti.

105' Uzatma süresinin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle geçildi.

120' Belçika son dakikada penaltı kazandı

Belçika, uzatma dakikalarının son anlarında penaltı kazandı. Senegal ceza sahası içinde Lamine Camara'nın Youri Tielemans'a yaptığı müdahalenin ardından hakem ilk olarak oyunu devam ettirdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izleyen hakem, Belçika lehine penaltı kararı verdi.

120' GOL | Belçika 3-2 Senegal

Penaltı için topun başına Youri Tielemans geçti. Belçikalı futbolcu, kritik anda hata yapmadı ve meşin yuvarlağı ağlara göndererek Belçika'yı 3-2 öne geçirdi.