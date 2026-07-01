Sıcaklar can yakıyor: Avrupa’da termometreler rekor kırdı

Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 1300'e yükseldi.

Kıta, iklim krizinin sağlık ve altyapı üzerindeki etkileriyle bir kez daha yüzleşti. DSÖ, 9 günde 1.300'den fazla ölüm kaydedildiğini duyurdu.

Avrupa’da termometreler rekor kırdı. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) "Sessiz katil" olarak adlandırılan sıcak hava dalgasından, Fransa'nın daha çok etkilendiği belirtildi. Sıcak hava dalgası batıdan doğuya doğru ilerlerken Almanya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da da rekor sıcaklıklar ölçüldü. Termometreler, 40 derecenin üzerinde göstermeye başladı.

Fransa'nın Beuvrages kentinde evlerinde ölü bulunan 15 aylık ikiz kız çocuklarının susuzluktan hayatını kaybettiği açıklandı.

Diğer dört çocuk hastaneye kaldırıldı.