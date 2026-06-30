DMM'den NATO Zirvesi adına hazırlanan sahte başvuru portallarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya ve çeşitli iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" adına oluşturulduğu öne sürülen başvuru portalı ve belgelerin sahte olduğunu duyurdu. DMM, vatandaşları kişisel bilgilerini paylaşmamaları konusunda uyarırken, sahte içerikleri hazırlayan ve yayanlar hakkında adli süreç başlatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli iletişim kanallarında paylaşılan, üzerinde "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan ve "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı" oluşturulduğunu öne süren görsel, belge ve içeriklerin sahte olduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada, resmi kurumlar bünyesinde "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" adıyla kurulmuş herhangi bir birimin bulunmadığı vurgulandı. Paylaşımlarda yer alan belge ve başvuru ekranlarının da yetkili merciler tarafından hazırlanan herhangi bir resmi sisteme ait olmadığı belirtildi.
Yetkililer, NATO Zirvesi'ne ilişkin gelişme ve duyuruların yalnızca resmi kurumların yetkili iletişim kanalları üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, şüpheli bağlantı ve başvuru ekranlarına kişisel bilgi girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkez bulunmamaktadır. Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir.
Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır.
Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur."