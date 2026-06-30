DMM'den NATO Zirvesi adına hazırlanan sahte başvuru portallarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli iletişim kanallarında paylaşılan, üzerinde "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan ve "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı" oluşturulduğunu öne süren görsel, belge ve içeriklerin sahte olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, resmi kurumlar bünyesinde "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" adıyla kurulmuş herhangi bir birimin bulunmadığı vurgulandı. Paylaşımlarda yer alan belge ve başvuru ekranlarının da yetkili merciler tarafından hazırlanan herhangi bir resmi sisteme ait olmadığı belirtildi.

Yetkililer, NATO Zirvesi'ne ilişkin gelişme ve duyuruların yalnızca resmi kurumların yetkili iletişim kanalları üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlatarak, şüpheli bağlantı ve başvuru ekranlarına kişisel bilgi girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.