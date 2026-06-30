Bakan Fidan’dan AB’ye mesaj: İlişkiler liyakat temelinde ilerlemeli
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu’nun üç önemli üyesinin Türkiye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurguladı. Fidan, görüşmelerde dış politika, ticaret, göç, vize ve bölgesel meselelerin ele alındığını belirterek AB’den ilişkileri nesnel kriterler temelinde ilerletmesini beklediklerini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı / AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Magnus Brunner'in Türkiye ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Fidan, "Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı / AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Sayın Kaja Kallas, Genişleme Komiseri Sayın Marta Kos ve İçişleri ve Göç Komiseri Sayın Magnus Brunner'i bugün ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk." ifadelerini kullandı.
MASADA VİZE, GÖÇ VE TİCARET VARDI
Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki güncel başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığını belirten Fidan, "Yaptığımız görüşmelerde, dış politikadan bağlantısallığa, ticaretten göç ve vize konularına kadar Türkiye-AB ilişkileri bağlamındaki tüm güncel gelişmeleri ele alma imkânı bulduk." dedi.
ORTA DOĞU VE UKRAYNA BAŞLIĞI
Temaslarda bölgesel ve küresel gelişmelerin de değerlendirildiğini aktaran Fidan, "Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna'daki durum başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik." açıklamasında bulundu.
"AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF OLMAYA DEVAM EDİYOR"
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedefinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
"NESNEL KRİTERLER VE LİYAKAT TEMELİNDE İLERLETİLMELİ"
Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilişkilerde adil ve objektif bir yaklaşım beklediklerini belirtti.
Fidan, "AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz." dedi.
"ÖNEMLİ BİR ADIM TEŞKİL ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"
Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ortak ziyaretin önemine işaret eden Fidan, ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunmasını temenni etti.
Fidan, "Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.