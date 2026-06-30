Bakan Fidan’dan AB’ye mesaj: İlişkiler liyakat temelinde ilerlemeli

"AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedefinin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, AB üyeliği ülkemiz için stratejik bir hedef olmaya devam etmektedir. AB ile ilişkilerimizi bu anlayış temelinde geliştirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"NESNEL KRİTERLER VE LİYAKAT TEMELİNDE İLERLETİLMELİ"

Bakan Fidan, Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilişkilerde adil ve objektif bir yaklaşım beklediklerini belirtti.

Fidan, "AB'nin de Türkiye ile olan ilişkileri nesnel kriterler ve liyakat temelinde, ayrımcılık yapmadan ilerletmesini bekliyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM TEŞKİL ETMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ortak ziyaretin önemine işaret eden Fidan, ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sunmasını temenni etti.

Fidan, "Avrupa Komisyonu'nun üç önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin, Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel