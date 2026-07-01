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Seferihisar’da seçim hareketliliği: Yeni başkan vekili 6 Temmuz'da seçiliyor

İzmir'de rüşvet, irtikap ve suç örgütü kurma iddialarıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine, 6 Temmuz'da toplanacak belediye meclisinde yeni başkan vekili seçilecek.

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Seferihisar’da seçim hareketliliği: Yeni başkan vekili 6 Temmuz'da seçiliyor

İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine 6 Temmuz'da başkan vekili seçimi yapılacak.

Seferihisar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)Seferihisar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 'Rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 30.06.2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı

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