Seferihisar’da seçim hareketliliği: Yeni başkan vekili 6 Temmuz'da seçiliyor

Seferihisar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapılacak. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 'Rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 30.06.2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 06 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Seferihisar Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" denildi.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel