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Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyonu paylaşımı: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın ise toplumun en güçlü dayanışma örneklerinden biri olarak büyüyerek devam ettiği bir gelecek temennisinde bulundu.

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Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyonu paylaşımı: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekerek, çocukların sevgi ve aile ortamında büyümesinin değerine vurgu yaptı.

Video Oynatma İkonu ''Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın''

KORUYUCU AİLE MESAJI PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koruyucu aile uygulamasının toplumdaki dayanışma kültürünü güçlendiren önemli bir model olduğuna işaret etti.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

"HİÇBİR ÇOCUK SEVGİDEN MAHRUM KALMASIN"

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum."

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Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyonu paylaşımı: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın-3 Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyonu paylaşımı: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın-4 Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyonu paylaşımı: Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın-5

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