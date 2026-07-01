Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koruyucu aile uygulamasının toplumdaki dayanışma kültürünü güçlendiren önemli bir model olduğuna işaret etti.

Emine Erdoğan, koruyucu aile sisteminin önemine dikkat çekerek, çocukların sevgi ve aile ortamında büyümesinin değerine vurgu yaptı.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

"HİÇBİR ÇOCUK SEVGİDEN MAHRUM KALMASIN"

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum."

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel