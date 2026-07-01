30 milyarlık dev kara para şebekesi çökertildi: 9 ilde eş zamanlı operasyon

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile adli deliller doğrultusunda uzun süredir sürdürülen çalışmalar neticesinde, organize bir yapılanmanın suç gelirlerini finansal sisteme soktuğu, akladığı ve yurt dışına aktardığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.

Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

37 ŞİRKET İNCELEMEYE ALINDI, 30 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ SAPTANDI

Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştiren 37 şirket hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı. Yapılan analizlerde, söz konusu yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu devasa işlem hacminin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirildi.

200 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik adli tedbirler kapsamında; 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Tedbir uygulanan mal varlığı unsurlarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu kıymetlendirildi.