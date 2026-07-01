30 milyarlık dev kara para şebekesi çökertildi: 9 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen suç gelirlerini akladığı belirlenen ve 2016-2018 yılları arasında 30 milyar TL’lik şüpheli işlem hacmine ulaşan organize suç yapılanmasına mensup 40 şüpheli yakalandı. Aramalarda ve adli tedbirlerde milyonlarca liralık nakit, altın, gümüş, gayrimenkul ve şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile adli deliller doğrultusunda uzun süredir sürdürülen çalışmalar neticesinde, organize bir yapılanmanın suç gelirlerini finansal sisteme soktuğu, akladığı ve yurt dışına aktardığı tespit edildi.
37 ŞİRKET İNCELEMEYE ALINDI, 30 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ SAPTANDI
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştiren 37 şirket hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı. Yapılan analizlerde, söz konusu yapılanmanın 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bu devasa işlem hacminin, incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı değerlendirildi.
200 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik adli tedbirler kapsamında; 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Tedbir uygulanan mal varlığı unsurlarının yaklaşık piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu kıymetlendirildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON: 40 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve ifade içerikleri doğrultusunda, suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.
ARAMALARDA ELE GEÇİRİLEN NAKİT VE ALTINLAR
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda nakit para ve kıymetli maden ele geçirildi:
Bilal Happani'ye ait Fatih ilçesi Taya Hatun Mahallesi Tığcılar Sokak'taki Rococo İş Merkezi içerisinde yer alan "Kuruluş Kuyumculuk" isimli iş yerinde; 30 kilogram gümüş, 6.260 dolar, 4.880 avro ve 16.805 TL ele geçirildi.
Uğur Demirel isimli şahsın Ankara ili Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi Karahöyük Caddesi Ahsen Sitesi'ndeki ikametinde yapılan aramada ise; 925.000 TL, 28.450 dolar, 7.300 avro, 825 sterlin, 609 gram altın, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 67 adet çeyrek altın, 7 adet bilezik ve 1 kilogram 150 gram gümüş ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma; suç gelirlerinin kaynağı, finansal transfer ağı, şirket bağlantıları, mal varlığı hareketleri ve yurt dışı para transferleri yönünden çok yönlü olarak sürdürülmektedir.