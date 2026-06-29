İzmir Dikili’de alevlerle topyekün mücadele: Yangın kontrol altına alındı

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale etti.

Yangın, saat 14.05 sıralarında ilçeye bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan ve rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

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