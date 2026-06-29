İzmir Dikili’de alevlerle topyekün mücadele: Yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Dikili ilçesinde tarım alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Hızlı Özet Göster
- İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.
- Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 dozerle müdahale etti.
- Alevler ekiplerin çalışması sonucu civardaki yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.
- Yangında bazı tarım arazilerindeki küçük barakalar zarar gördü.
- Orman Genel Müdürlüğü yangının orman dışı alanda başladığını ve kontrol altına alındığını açıkladı.
Yangın, saat 14.05 sıralarında ilçeye bağlı Çandarlı Yaylayurt Mahallesi'nde bulunan bir tarım arazisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan ve rüzgarın da etkisiyle makilik alana sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.İzmir'de alevlerle mücadele: Ziraat alanında başlayan yangın makiliğe sıçradı
ALEVLER YAŞAM ALANLARINA ULAŞMADAN ENGELLENDİ
Yangına 7 uçak ve 8 helikopterle havadan, 35 arazöz, 4 dozer ve onlarca personelle karadan müdahale edilirken, sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Gün boyu rüzgarın yön değiştirmesiyle civardaki bazı yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, ekiplerin etkili çalışması sonucu yaşam alanlarına ulaşmadan engellendi.
Yangında bazı tarım arazilerinde bulunan ufak çaplı barakaların zarar gördüğü öğrenilirken, bölgede tehlike atlatıldı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Uçaklar ve helikopterlerle havadan su atma çalışmaları tamamlandı ve yangın kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "İzmir Dikili'de orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Yangınla mücadelemize destek veren gönüllülerimize, kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, STK ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.
TikTok'ta beğeni tartışması can alıyordu
2 yıl önce canlı yayında dehşet saçmıştı