Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporu bekleniyor: Aile avukatından suikast açıklaması
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 16 sanıklı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden beklenen bilirkişi raporu için duruşmayı 9 Ekim’e erteledi. Ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar, “Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz. Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada 4'üncü duruşma görüldü.
Aralarında Yunusemre Belediyesi'nde görevli 6 kamu personelinin de bulunduğu 16 sanığın yargılandığı duruşmada, kamu görevlisi sanıklar suçlamaları kabul etmeyip beraat talebinde bulundu.
Mahkeme, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden beklenen bilirkişi raporunun dosyaya girmesi ve eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.
HAVUZDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI
Ferdi Zeyrek, geçen yıl 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınan Zeyrek, 9 Haziran'da hayatını kaybetti.
Zeyrek'in ölümü sonrası başlatılan soruşturmada, olayın yaşandığı villanın havuzunun suyu boşaltıldı. Havuz çevresi ile makine dairesinin bulunduğu alan çitlerle kapatıldı.
Soruşturma kapsamında havuz motorunun iç dizaynına yönelik ek bilirkişi raporu istendi. İlk tespitlerde, sökülerek test edilen havuz motorunda montaj hatası bulunduğu, havuz pompa motorunun montajını ve elektrik tesisatını yapan kişilerin kusurlu olduğu belirlendi.
10 KİŞİ İÇİN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında havuzun elektrik ve motor tesisatını yapanlar, bakım ve onarımdan sorumlu kişiler, yapı denetim görevlileri ile müteahhit firma yetkilisinin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında dava açıldı.
Sanıklar için "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.
Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, kusur durumlarının netleştirilmesi amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.
BELEDİYE PERSONELİNİN DOSYASI ANA DAVAYLA BİRLEŞTİ
Yargılama süreci devam ederken, olayda ihmali bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi personeli hakkında açılan kamu davası da ana dosyayla birleştirildi.
Dosyaya dahil edilen isimler şöyle:
- İmar ve Şehircilik Şube Müdürü Hakan A.
- Mühendis Ömer T.
- İnşaat mühendisi Eyüp K.
- Tekniker Murat S.
- İnşaat teknikeri Asım Ö.
- Yapı belge görevlisi Hüseyin E.
- Bu birleşmeyle birlikte davadaki sanık sayısı 16'ya yükseldi.
DURUŞMAYA NURCAN ZEYREK DE KATILDI
Davanın 4'üncü duruşmasına Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar katıldı.
Yunusemre Belediyesi'nde görevli 4 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu.
Kamu görevlisi sanık Asım Ö., Turgutlu Adliyesi'nden; sanık Eyüp K. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
"MİMARİ PROJEYE AYKIRILIK YOKTU"
Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde saha görevlisi olarak çalışan Murat S. ve Ömer T., savunmalarında Ferdi Zeyrek'in konutunda yapı kontrolü yaptıklarını anlattı.
Sanıklar, kontrolde konutta süs havuzu bulunduğunu, bunun ruhsata tabi olmadığını, yüzme havuzunun ise bulunmadığını söyledi.
Süs havuzunu peyzaj unsuru olarak değerlendirdiklerini belirten Murat S. ve Ömer T., yapı kontrolünde mimari projeye aykırılık tespit etmediklerini savundu.
Dönemin Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan A. ile sanıklar Asım Ö., Eyüp K. ve Hüseyin E. de olayda kusur ve ihmallerinin olmadığını belirterek beraatlerini istedi.
NURCAN ZEYREK: ADALET YERİNİ BULACAK
Duruşmanın ardından Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve avukatı Necibe Karaoğlanlar açıklama yaptı.
Nurcan Zeyrek, sürecin takipçisi olduklarını belirterek şunları söyledi:
"Başından beri mücadelemiz devam ediyor, devam edecek. Ailece işin peşindeyiz. Adalet yerini bulacak. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor, yapıyoruz. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Bu süreçte de bize bununla ilgili çok sorular geliyor. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz"
AİLE AVUKATINDAN SUİKAST İDDİALARINA YANIT
Ferdi Zeyrek'in ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar ise kamuoyunda gündeme gelen suikast iddialarını değerlendirdi.
Karaoğlanlar, dosya kapsamında bu yönde hukuki bir veri bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi bu konuda merhum Ferdi Zeyrek'in ölümü akabinde ben yazılı bir açıklamada bulunmuştum. Tabii sosyal medya mecralarında bu konu olabildiğince yüksek hadle çekiştiriliyor. İnsanların kafası karışıyor. Şahsi olarak da bu konuda çok soru alıyorum ve herkese bu konuyu izah etmekle de kendimi yükümlü de hissediyorum.
Özellikle herhangi bir suikast ihtimalinin olmadığını şu an dosya kapsamındaki verilerden kendi içinde bulunduğumuz fiziki ortamda her ne kadar avukatı olsam da arkadaşı olarak ben de yaşıyorum. Çok başka bir hukukumuz olduğu için olayların çok da içindeyim. O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz.
Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok. Bu konuda yargılamanın tüm hassasiyetiyle devam ettiğini ve herhangi bir eksik kalmadığını hukukçu olarak ben size ısrarla tekrar ediyorum"
NE OLMUŞTU?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine odasında meydana gelen arızayı kontrol etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ferdi Zeyrek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında havuzun elektrik ve motor tesisatı, bakım-onarım süreci, yapı denetim işlemleri ve olası kusur durumları mercek altına alındı.
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