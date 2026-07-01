Ferdi Zeyrek’in ölümünde bilirkişi raporu bekleniyor: Aile avukatından suikast açıklaması

Dönemin Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Hakan A. ile sanıklar Asım Ö., Eyüp K. ve Hüseyin E. de olayda kusur ve ihmallerinin olmadığını belirterek beraatlerini istedi.

"Başından beri mücadelemiz devam ediyor, devam edecek. Ailece işin peşindeyiz. Adalet yerini bulacak. Bunun için de ne yapılması gerekiyorsa yapılıyor, yapıyoruz. Kimsenin bir şüphesi olmasın. Bu süreçte de bize bununla ilgili çok sorular geliyor. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz"

AİLE AVUKATINDAN SUİKAST İDDİALARINA YANIT

Ferdi Zeyrek'in ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar ise kamuoyunda gündeme gelen suikast iddialarını değerlendirdi.

Karaoğlanlar, dosya kapsamında bu yönde hukuki bir veri bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi bu konuda merhum Ferdi Zeyrek'in ölümü akabinde ben yazılı bir açıklamada bulunmuştum. Tabii sosyal medya mecralarında bu konu olabildiğince yüksek hadle çekiştiriliyor. İnsanların kafası karışıyor. Şahsi olarak da bu konuda çok soru alıyorum ve herkese bu konuyu izah etmekle de kendimi yükümlü de hissediyorum.

Özellikle herhangi bir suikast ihtimalinin olmadığını şu an dosya kapsamındaki verilerden kendi içinde bulunduğumuz fiziki ortamda her ne kadar avukatı olsam da arkadaşı olarak ben de yaşıyorum. Çok başka bir hukukumuz olduğu için olayların çok da içindeyim. O yüzden lütfen herkes müsterih olsun. Herhangi bir suikast ihtimali olduğunu düşünmemekteyiz.

Şu an mahkemeye yansıyan böyle bir hukuki veri de yok. Bu konuda yargılamanın tüm hassasiyetiyle devam ettiğini ve herhangi bir eksik kalmadığını hukukçu olarak ben size ısrarla tekrar ediyorum"

NE OLMUŞTU? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine odasında meydana gelen arızayı kontrol etmek istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ferdi Zeyrek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 9 Haziran'da hayatını kaybetti. Zeyrek'in ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında havuzun elektrik ve motor tesisatı, bakım-onarım süreci, yapı denetim işlemleri ve olası kusur durumları mercek altına alındı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel