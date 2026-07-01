2026 YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alacak | YÖK'ten 16 yeni bölüm
2026 YKS tercih kılavuzunda bu yıl ilk kez yer alacak 16 yeni bölüm belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans programını öğrencilerle buluşturacak. Yapay zekadan finansal teknolojilere, biyoteknolojiden dijital oyun teknolojilerine kadar birçok yeni alan üniversite adaylarının tercihine açılacak.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretiminin de bulunduğu yeni programlar, 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak.
YAPAY ZEKA ODAKLI YENİ LİSANS PROGRAMLARI HANGİLERİ?
Açılacak programlar arasında "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka" ile "işletme ve yapay zeka" bulunuyor. Programlar ile yapay zekanın mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle sınırlı kalmayıp sosyal bilimlerle de buluşması hedefleniyor. "Finansal teknoloji", "biyoteknoloji ve genetik", "paramedik" ve "balıkçılık teknolojisi" lisans programları da bu yıl ilk kez öğrenci alacak.
|Program Adı
|Ana Odak ve Eğitim Türü
|Kesim / Sektör
|Tarih ve Yapay Zeka
|Dijital Beşeri Bilimler ve Veri Analizi
|Sosyal Bilimler & Teknoloji
|Felsefe ve Yapay Zeka
|Yapay Zeka Etiği, Algoritma Mantığı ve Zihin Felsefesi
|Sosyal Bilimler & Teknoloji
|İşletme ve Yapay Zeka
|Veriye Dayalı Karar Alma ve Akıllı Yönetim Sistemleri
|Yönetim & Dijital Dönüşüm
|Finansal Teknoloji
|FinTech, Blokzincir ve Dijital Bankacılık
|Finans & Teknoloji
|Biyoteknoloji ve Genetik
|Sağlık, Tarım ve AR-GE Teknolojileri
|Yaşam Bilimleri
|Paramedik
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık Lisans)
|Sağlık Hizmetleri
|Balıkçılık Teknolojisi
|Su Ürünleri Mühendisliği ve Sürdürülebilir Denizcilik
|Denizcilik & Doğal Kaynaklar
ÖN LİSANSTA İLK KEZ AÇILACAK BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Ön lisans düzeyinde ise "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri", "mobil güvenlik teknolojileri", "ilaç üretim teknolojisi", "patlayıcı ve enerjetik malzemeler teknikerliği", "hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği", "laboratuvar hayvanları", "balıkçılık teknolojisi" programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.
|Program Adı
|Odaklandığı Temel Alan
|Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama
|Bilişim ve Yazılım Teknolojileri
|Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon
|Dijital Tasarım ve Görsel Sanatlar
|Dijital Oyun Teknolojileri
|Oyun Geliştirme ve Yazılım
|Mobil Güvenlik Teknolojileri
|Siber Güvenlik ve Mobil Sistemler
|İlaç Üretim Teknolojisi
|Sağlık, Kimya ve İlaç Sanayii
|Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği
|Savunma Sanayii, Kimya ve Enerji
|Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği
|Tarım-Hayvancılık ve Yönetim
|Laboratuvar Hayvanları
|Sağlık, Deney ve Araştırma Laboratuvarları
|Balıkçılık Teknolojisi
|Denizcilik ve Su Ürünleri
"DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ AYNI KARARLILIKLA DEVAM ETTİRECEĞİZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacının dikkate alındığını belirtti. Program planlamalarının Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıldığını kaydeden Özvar, şu ifadeleri kaydetti:
Türkiye'nin istihdam planlaması, iş gücüne duyulan ihtiyaç, gelecekte öne çıkacak alanlar ve ülkemizin beşeri sermayesinin doğru şekilde yönlendirilmesi gibi çok sayıda parametreyi dikkate alarak program kontenjanlarımızda düzenlemelere gittik. Başta yapay zeka ve dijital tabanlı programlar olmak üzere yeni programlar açarak yeni kontenjanlar oluşturduk.
ÇAĞIN GERİSİNDE KALAN PROGRAMLAR GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yükseköğretimde dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam edeceğini, çağın gerisinde kalan programların gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, şu değerlendirmede bulundu:
Günümüzün şartlarıyla artık uyumu kalmamış, mezunlarına imkan vermeyen ne istihdamla ne de akademik üretkenlikle bağı kalan programlarda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Dönüşüm sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.
YENİ PROGRAMLAR SEKTÖR İHTİYAÇLARINA GÖRE PLANLANDI
Yeni program planlamalarının sektörlerin beklentileri ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yapıldığını belirten Özvar, şunları kaydetti:
Bugünün dünyasında dönüşüm her alanda hızlanıyor. Geleceğin becerilerini öngörmek, sektörlerin beklentilerini ve teknolojik gelişmeleri takip etmek, ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Üniversitelerimizden beklentimiz, yeni program ve kontenjan taleplerini bu vizyonla hazırlamalarıdır. Bu yaklaşım hem ülke kaynaklarının etkin kullanılması hem de mezunlarımızın istihdam edilebilirliği açısından hayati önem taşımaktadır.